2 bin derecede gözlemlediler: Buz bildiğiniz gibi değil

Fransa’da araştırmacılar, 2 bin derecenin üzerinde sıcaklık ve Dünya atmosfer basıncının 2,3 milyon katına ulaşan basınç altında yeni bir buz yapısı gözlemledi.

Teoride var olduğu bilinen ancak bugüne kadar kanıtlanamayan “sıkı paketlenmiş altıgen” süperiyonik buz yapısının oluştuğu belirlendi.

2,3 MİLYON ATMOSFERLİK BASINÇ UYGULANDI

Fransa Alternatif Enerjiler ve Atom Enerjisi Komisyonu’ndan Dr. Alexis Forestier liderliğindeki araştırma ekibi, deney sırasında su örneklerini elmas uçlar arasına sıkıştırdı.

Su örnekleri, 230 gigapaskala, yani Dünya atmosfer basıncının yaklaşık 2,3 milyon katına ulaşan basınca maruz bırakıldı. Aynı anda lazerlerle suyun sıcaklığı 2 bin 357 dereceye, yani 2 bin 630 Kelvin’e kadar çıkarıldı.

Aşırı basınç nedeniyle buharlaşamayan suyun, teorik olarak varlığı bilinen ancak daha önce kanıtlanamayan “sıkı paketlenmiş altıgen” süperiyonik buz yapısına dönüştüğü saptandı.

NE TAM KATI NE TAM SIVI

Araştırmacılar, maddenin bu alışılmışın dışındaki evresinde suyun ne tamamen katı ne de tamamen sıvı davrandığını belirtti.

Bu yapıda oksijen atomlarının katı bir kafes içerisinde sabit kaldığı, hidrojen parçacıklarının ise sıvı gibi serbestçe hareket ettiği aktarıldı.

URANÜS VE NEPTÜN’ÜN GİZEMİNİ ÇÖZEBİLİR

Araştırma ekibi, elde edilen bulguların Güneş Sistemi’ndeki gezegen modellerini değiştirebilecek öneme sahip olduğunu bildirdi.

Süperiyonik buz yapısının Uranüs ve Neptün gibi buz devi gezegenlerin çekirdeklerinde bulunabileceği ifade edildi. Araştırmacılara göre bu yapı, söz konusu gezegenlerde görülen karmaşık ve asimetrik manyetik alanların oluşumunu açıklamaya yardımcı olabilir. (DHA)