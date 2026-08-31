1800 kişi bir araya geldiler: 360 tonluk koca kaleyi halatlarla taşıdılar!

Tarihi Hirosaki Kalesi, asırlık geleneksel taşıma tekniği "hikiya" ile yeniden gündeme geldi. Duvar restorasyonunun ardından orijinal yerine döndürülmek istenen 360 tonluk devasa kule, yaklaşık 1800 gönüllünün katıldığı dev operasyonla iki metreden fazla kaydırıldı.

1800 KİŞİ AYNI HALATA ASILDI

Tarihi yapıyı sökmeden, özel silindirler ve raylar üzerinde kaydırma yöntemi olan hikiya tekniği kapsamında 80’er kişilik gönüllü grupları oluşturuldu.

Ellerindeki 30 metrelik halatlara asılan yüzlerce kişi, "so-re, so-re" tezahüratları eşliğinde Japonya’nın Aomori vilayetinde yer alan kuleyi ilk gün 1,13 metre, ikinci gün ise 1,09 metre çekerek hafta sonu boyunca iki metreyi aşkın mesafeye taşıdı. Operasyondaki 1800 kişilik kontenjan için dünya genelinden 8000’e yakın kişi başvuru yaptı.

İNSAN GÜCÜNÜN ARDINDAN KALAN 73 METREYİ MAKİNELER TAMAMLAYACAK

Ağustos ayı sonuna kadar devam eden halk katılımıyla toplamda 4.100’den fazla kişinin taşımaya katkı vermesi ve yapının 5 metre ilerletilmesi hedefleniyor. Gönüllülerin görevini tamamlamasının ardından, kulenin asıl yerine olan kalan 73 metrelik mesafe yıl sonuna kadar özel makinelerle katetdirilecek.

2015 yılında başlayan ve 2.185 taşın tek tek sökülüp yerleştirildiği duvar restorasyonunun 2024 sonunda bitmesiyle başlayan bu yolculuk, koruma çalışmalarının ilk adımı niteliğinde.

ASIRLIK MİRAS 2033 YILINDA ZİYARETÇİLERE KAPILARINI AÇACAK

İnşaatı 1611'e uzanan, 1627'deki yıldırım yangını sonrası 1811'de üç katlı olarak yeniden inşa edilen Hirosaki Kalesi, Japonya'da günümüze ulaşan 12 tarihi kaleden biri sayılıyor. Tohoku bölgesindeki tek korunmuş kale olan bu eşsiz yapı, yerine yerleştirildikten sonra kapsamlı bir restorasyon sürecine daha girecek.

Yetkililerin aktardığı takvime göre tarihi kule, 2033 yılında kapılarını yeniden ziyaretçilerine açacak.