18 Haziran burç yorumu

Günün en belirgin astrolojik etkilerinden biri Venüs ve Plüton arasındaki karşıtlık. Bu durum, özellikle ikili ilişkilerde, ortaklıklarda ve finansal konularda "ya hep ya hiç" tarzı radikal yaklaşımları, kıskançlıkları veya manipülatif durumları tetikleyebilir. Hemen ertesi gün (19 Haziran) Şiron'un 1984'ten beri ilk kez Boğa burcuna geçecek olması da maddi konularda ve öz değer algımızda uzun vadeli bir şifalanma döneminin ayak seslerini getiriyor.

18 Haziran 2026 Perşembe günü için burçların kısa ve öz özetleri şu şekilde:

♈ Koç & Yükselen Koç

Bugün yakın çevreniz, kardeşleriniz veya dostlarınızla iletişim trafiğiniz oldukça yoğun olabilir. Ancak Venüs-Plüton karşıtlığı, aşk hayatınızda veya çocuklarla ilgili konularda güç savaşlarına ya da kıskançlıklara zemin hazırlayabilir. Manipülatif diyaloglardan uzak durun, enerjinizi yaratıcı alanlara yönlendirin.

♉ Boğa & Yükselen Boğa

Maddi konular ve kendi yeteneklerinizden kazanç sağlama fikri ön planda. Ancak bugün aile içi ilişkilerde, ev veya yerleşim konularında otorite figürleriyle sürtüşmemeye ve ani tepkiler vermemeye özen gösterin. Unutmayın, yarın itibarıyla burcunuza geçecek olan Şiron, sizin için uzun bir içsel şifa sürecini başlatıyor.

♊ İkizler & Yükselen İkizler

15 Haziran'da burcunuzda gerçekleşen Yeni Ay'ın taze enerjisi hala üzerinizde. Bugün flörtöz veya gürültülü ortamlardan ziyade, daha ağırbaşlı, derin ve entelektüel sessizliği paylaşabileceğiniz kişilere çekilebilirsiniz. Yakın çevrenizle olan iletişiminizde gizli saklı kalmış meselelerin baskısını hissederseniz, fevri kararlar almayın.

♋ Yengeç & Yükselen Yengeç

Merkür ve Güneş'in burcunuzdaki seyri zihninizi hareketlendiriyor ancak bugün finansal konularda risk almaktan, büyük harcamalar yapmaktan kesinlikle kaçınmalısınız. İlişkilerinizde ya da ortaklıklarınızda bencilce adımlar atmak yerine, sorumluluklarınızı dengelemek ve sakin kalmak günü kurtaracaktır.

♌ Aslan & Yükselen Aslan

Venüs burcunuzda ilerlerken çekiciliğiniz ve auranız oldukça yüksek. Bugün spot ışıklarının altında olmak yerine kendi işinize odaklandığınız anlarda, zekasıyla sizi etkileyecek biriyle sürpriz bir yakınlaşma yaşayabilirsiniz. Ancak partnerinizle veya yakın dostlarınızla güç savaşına girmemeye dikkat edin.

♍ Başak & Yükselen Başak

Kariyerinizdeki hareketlilik ve statü değişimleri gündeminizi meşgul ederken, bugün kriz anlarında zekasıyla sizi güldürecek, planları biraz dağınık ama doğal bir karaktere kalbinizi açabilirsiniz. Arka planda dönen dedikodulara veya iş yerindeki manipülasyonlara karşı mesafenizi koruyun.

♎ Terazi & Yükselen Terazi

Sosyal çevreniz, davetler ve dostlarınızla vakit geçirmek adına keyifli bir dönem. Ancak bugün aşk hayatınızda, sosyal gruplarınızda veya varsa çocuklarınızla olan ilişkilerinizde ani kıskançlıklar ve takıntılı düşünceler baş gösterebilir. Haklı çıkmaya çalışmak yerine esnek olmayı deneyin.

♏ Akrep & Yükselen Akrep

Finansal alanda (miras, nafaka, ödemeler) derinlemesine araştırmalar yaptığınız ve haklarınızı aradığınız bir gün olabilir. Ancak hem iş hayatınızda hem de aile içindeki iletişimde üzerinizde bir baskı veya manipülasyon hissedebilirsiniz. Güç oyunlarına dahil olmayın, ketum yapınızı koruyun.

♐ Yay & Yükselen Yay

Hayatın tadını çıkarmak, seyahatler planlamak veya yeni eğitimlere odaklanmak için enerjiniz yüksek. Ancak bugün ikili ilişkilerinizde, eşinizle veya varsa hukuki süreçlerinizde gerilimlerden kaçınmalısınız. Bugün dava açmak, önemli bir sözleşmeye imza atmak veya köprüleri yıkmak için doğru bir gün değil.

♑ Oğlak & Yükselen Oğlak

Günlük rutinleriniz, sağlığınız ve iş hayatınızdaki sorumluluklar bugün ön planda. Yeni bir diyete veya tedaviye başlamak için güzel bir enerji var. Finansal konularda ise ani bir harcama veya bütçe zorlanması yaşanabilir; yatırımlarınızı koruma altına alın ve riskli harcamalardan kaçının.

♒ Kova & Yükselen Kova

Aşk hayatınızda, evlilik adımlarında ve ilişkilerde parladığınız bir yaz dönemindesiniz fakat bugün tam bir "kritik eşik" günü. Partnerinize baskı yapmaktan, kıskançlık krizlerinden ve takıntılı davranmaktan uzak durmalısınız. İlişkiyi yönetmeye çalışmak yerine akışa bırakmak en doğrusu olacaktır.

♓ Balık & Yükselen Balık

Ev, aile ve yuva alanlarında taze başlangıçlar yapmak isterken, iş yerindeki çalışma arkadaşlarınızla veya günlük koşturmacalarınız içinde kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. İş ortamındaki gizli rekabetlere veya dedikodulara kulak asmamalı, kendi konfor alanınızı korumaya odaklanmalısınız.