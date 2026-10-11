11 Ekim burç yorumları: Gökyüzünde maskeler bir bir düşüyor

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11 Ekim Pazar günü gökyüzü, içimizde uyuyan dürtüleri ve tutkuları açığa çıkaran oldukça hararetli bir enerjiye ev sahipliği yapıyor. Akrep burcunda geri hareketini sürdüren Venüs ile Aslan burcundaki Mars arasında gece yarısı kesinleşen kare açı, ilişkilerde ve finansal konularda gerilimi tırmandırıyor. Değer yargılarımız ile arzularımız arasında büyük bir çekişme yaşarken, geçmişte kalan ve bizi rahatsız eden konular yeniden yüzeye çıkabilir. Mantıktan ziyade duyguların ve yüksek tutkuların yönlendirdiği bu süreçte, dürtüsel kararlar almaktan ve gereksiz tartışmalara girmekten kaçınmak büyük önem taşıyor.

Dün gerçekleşen Yeniay'ın tazeleyici enerjisi zihnimizi yenilemeye devam etse de, bugün ayaklarımızı yere daha sağlam basma ihtiyacı hissediyoruz. Akşam saat 18:21 itibarıyla Ay'ın Terazi burcundan çıkıp Akrep burcuna geçmesiyle birlikte, yüzeysel olandan uzaklaşıp olayların derinine inme arzumuz artıyor. Araştırmak, gizli kalanları gün yüzüne çıkarmak ve sorunların kökenine inmek için mükemmel bir akşam bizi bekliyor. Yaşanan anlaşmazlıkların aslında çok daha derin bir değişim ihtiyacından kaynaklandığını fark ettiğimizde, mevcut durumdaki rahatsızlıklarımızı son derece yaratıcı ve kalıcı çözümlere dönüştürebiliriz.