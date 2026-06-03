10 yaşındaki oğlunun gözünün önünde annesini katletti
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde çıkan tartışmada bir kadını, eşi 10 yaşındaki çocuğunun gözü önünde bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kaçan şüpheli kısa sürede yakalandı.
Bursa’da bir kadın, eşi tarafından evlerinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.
Olay, saat 15.00 sıralarında Osmangazi ilçesine bağlı Güneştepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre tesisatçılık yapan Zafer Güngür ile eşi Müjde Güngür arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Zafer Güngür, mutfaktan aldığı bıçakla eşine saldırdı.
AĞIR YARALI KADININ YANINDA OĞLU VARDI
Göğsüne aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Müjde Güngür, olay yerinde yere yığılırken, şüpheli evden kaçarak uzaklaştı. Olay sırasında çiftin 10 yaşındaki oğullarının da evde bulunduğu öğrenildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Müjde Güngür’ün hayatını kaybettiği belirlendi.
Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Güngür’ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
KATİL SUÇ ALETİ İLE YAKALANDI
Olayın ardından çalışma başlatan Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheliyi kısa sürede suç aleti bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)