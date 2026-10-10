10 Ekim burç yorumları: Terazi Yeniayı ile denge srayışı başlıyor

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Bugün gökyüzü, hayatımızda değerli değişimler yapmamız için bize oldukça güçlü bir enerji sunuyor. Akşam saatlerinde Terazi burcunda gerçekleşecek olan Yeniay, özellikle yakın bağlarımızda taze ve yaratıcı bir sayfa açmamızı sağlıyor. Çevremizdeki insanlarla barış yapmayı, kendi içimizde o çok aradığımız huzur ve düzen duygusunu inşa etmeyi öğreniyoruz. İkili ilişkilerimizi dengelemek, bu yeni döngüde hepimiz için acil ve derinden hissedilen bir arzuya dönüşüyor.

Hedefimiz barış ve uyumu yakalamak olsa da bu yolda hassas bir denge kurmak epey çaba ve kararlılık gerektiriyor. 11 Ekim gece 00:30'da kesinleşecek olan retro Venüs ve Mars karesinin gerilimli enerjisi, akşama doğru kendini iyiden iyiye hissettirmeye başlayacak. Bu zorlayıcı açı; ilişkilerde fikir uyuşmazlıklarına, düşünmeden yapılan fevri hareketlere ve beklenmedik yanlış anlaşılmalara zemin hazırlayabilir. Bu nedenle günün tazeleyici enerjisini kucaklarken, akşam saatlerinde adımlarımızı çok daha dikkatli atmalı ve içsel huzurumuzu korumaya özen göstermeliyiz.