1 euroya aldılar, içine sadece bir yatak sığıyor ama servet değerinde kiraya veriyorlar

Almanya’nın sakin Rips köyünde sıra dışı bir turizm başarısına imza atıldı. Marita Hannemann-Muss ve Andrea Muss çifti, sembolik olarak sadece 1 euroya satın aldıkları terk edilmiş tarihi bir tuğla binayı, 4 yıllık kapsamlı bir tadilatın ardından dünyanın en küçük tatil evine dönüştürdü. İki katlı ve sadece 11 metrekarelik bir alana sahip olan bu minyatür yapı, şimdiden Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeye aday.

11 METREKAREYE SIĞAN LÜKS VE FONKSİYONELLİK

Daha önce de iki tatil dairesi işleten deneyimli çift, bu küçük alanı maksimum konforla tasarladı. Metrekaresi küçük olmasına rağmen evde yok yok:

Zemin Kat: Yerden ısıtmalı, modern ve kompakt bir duşlu banyo yer alıyor.

Üst Kat: Dış merdivenlerle ulaşılan bu katta mikrodalga fırın, mini buzdolabı, ocak ve lavabonun bulunduğu tam donanımlı bir mutfak, iki kişilik şık bir yemek masası ve istendiğinde yatağa dönüşebilen konforlu bir kanepe bulunuyor.

YILDIZLARIN ALTINDA UYUMA DENEYİMİ

Ev sahiplerinin "en özel detay" olarak tanımladığı özellik ise yapının cam çatısı. Konuklar, yatağa dönüşen kanepede uzanırken cam tavan sayesinde doğrudan yıldızlı gökyüzünü izleyerek uyuyabiliyorlar.

1 EUROLUK BİNAYA 186 BİN EURO YATIRIM

Her ne kadar mülk 1 euroya alınmış olsa da dönüşüm projesi ucuza mal olmadı. Çift, inşaat ve çevre düzenlemesi için toplamda 186.000 euro yatırım yaptı. Bu bütçenin 50.000 eurosu devlet desteğiyle karşılanırken, geri kalan kısım çiftin öz kaynaklarından finanse edildi.

"TİNY HOUSE" AKIMININ SON ÇILGINLIĞI

İlk misafirlerini ağırlamaya başlayan ve gecelik konaklama bedeli 106 euro olarak belirlenen bu mikro ev, dünya genelinde yükselişte olan "Tiny House" (Küçük Ev) ve minimalist yaşam trendinin en uç örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Günümüzde pek çok gezgin, hem maliyetleri düşürmek hem de farklı bir deneyim yaşamak adına bu tarz minyatür ve fonksiyonel alanları tercih ediyor.