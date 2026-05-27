Zülfü Livaneli'nin eşi Ülker Livaneli hastaneye kaldırıldı

Sanatçı Zülfü Livaneli'nin eşi Ülker Livaneli (78), Bodrum'daki evinde merdivenden düşerek yaralandı. Vücudunda kırık şüphesi bulunan Ülker Livaneli hastaneye kaldırılırken, kazayı haber alan Zülfü Livaneli de hastaneye geldi.

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Bitez Mahallesi'nde saat 20.00 sıralarında bir kaza meydana geldi. Sanatçı Zülfü Livaneli'nin 78 yaşındaki eşi Ülker Livaneli, evinin bahçesinde yürüdüğü sırada dengesini kaybetti.

MERDİVEN BASAMAĞINDAN DÜŞTÜ

Dengesini kaybeden Ülker Livaneli, bahçedeki merdiven basamağından düştü. Düşmenin etkisiyle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Livaneli'yi gören yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

HASTANEYE KALDIRILDI, KIRIK ŞÜPHESİ VAR

İhbar üzerine adrese gelen sağlık görevlileri, yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptı. Ardından Ülker Livaneli, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Livaneli'nin vücudunda kırık şüphesi bulunduğu öğrenildi.

ZÜLFÜ LİVANELİ HASTANEYE GELDİ

Eşinin kaza geçirdiği ve tedavi altına alındığı haberini alan sanatçı Zülfü Livaneli de hemen hastaneye gelerek eşinin sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Ülker Livaneli'nin tedavisinin sürdüğü belirtildi.

