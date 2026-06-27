Züccaciyeci Jonathan geldiğinde ne bulursa kapıp götürüyor!

Trabzon'da müzik öğretmeni Buse Sarı ile 6 aydır mutfak penceresine konarak camı gagasıyla tıklatan martı arasında sıra dışı bir dostluk oluştu. Aile, tezgahtan saklama kaplarını kapıp kaçıran martıya Richard Bach'ın romanından esinlenerek 'Züccaciyeci Jonathan' adını verdi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi müzik öğretmeni Buse Sarı, 6 aydır her gün mutfak penceresine konup camı gagasıyla tıklatan bir martıyı elleriyle besliyor. Sarı ile martı arasında kurulan bağ, evin maskotu haline gelen kuşu ailenin vazgeçilmezi yaptı.

SAKLAMA KAPLARINI KAPIP KAÇIYOR

Sarı, "Evde olduğum zaman camı tıklatma sesi duyuyordum. Gelip baktığımda martı olduğunu gördüm. Tezgah üzerine koyduğum eşyaları kurcalamaya başladı" dedi. Martının aç olduğunu düşünen Sarı, dolabındaki peynir, balık ve sosisi martıya ikram etti.

Ancak martının ilgisi yemekle sınırlı kalmadı. Cam açıkken tezgaha uzanarak saklama kaplarını alıp kaçırmaya başladı. Sarı, "Bir gün saklama kabına su koyarak pencerenin kenarına koydum. Suyu boşalttı, kabı aldı gitti. Ağzında saklama kabıyla uçtu gitti" diye gülerek anlattı.

Aile, sürekli eşya taşıyan martıya ABD'li yazar Richard Bach'ın ünlü romanı 'Martı Jonathan Livingston'dan esinlenerek 'Züccaciyeci Jonathan' adını taktı. Sarı, martıyı diğerlerinden gözlerinden ayırt ettiğini ve her gelişini cep telefonuyla kaydettiğini belirtti.

İKİ OĞLU DA MARTIYI ÇOK SEVİYOR

Sarı'nın 2 oğlu da martının gelmesinden büyük mutluluk duyuyor. "Martının cama geldiğini görünce heyecanlanıp bana haber veriyorlar" diyen Sarı, ailenin kuşa alıştığını ve onu maskot olarak benimsediğini söyledi.

Martıyı beslerken tezgahta kesici alet bırakmamaya özen gösterdiğini kaydeden Sarı, "Ona yemek uzattığımda birkaç kere parmağımı gagaladı ama canımı acıtmadı. Onu besliyor olmaktan mutluluk duyuyorum. Mutfakta iş yaparken beni izliyor, ben de onunla konuşuyorum" dedi.

'UMARIM O DA BİZDEN MEMNUNDUR'

Belirli bir saati olmadan bazen sabah erken saatlerde bazen öğleden sonra pencereye konan 'Züccaciyeci Jonathan', 6 aydır düzenli ziyaretlerini sürdürüyor. Sarı, "Bu süreçte Jonathan ile dost olduk. Onu görünce tebessüm ediyoruz, umarım o da bizden memnundur. Elimden geldiğince onu beslemeye devam edeceğim" diye konuştu.

(DHA)