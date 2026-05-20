Zonguldak'ta facia! Alkollü sürücü, duran otomobile çarptı: 5 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen bir otomobil sürücüsü, yol kenarında duran otomobile çarptı. Meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı.

ARACIN KONTROLÜNÜ KAYBETTİ, DURAN ARACA ÇARPTI

Ereğli ilçesinde, akşam saatlerinde Ereğli-Alaplı yolunun Mevrealtı mevkisinde meydana gelen feci kazada, iddiaya göre Ereğli istikametine giden M.A. idaresindeki 06 CDZ plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında duran A.E.Y. idaresindeki 26 HC 474 plakalı otomobile çarptı.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücüler M.A. ve A.E.Y. ile birlikte duraklama halindeki otomobilde bulunan B.N.T., L.E., M.E. ve S.H.N. yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

ALKOLLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yapılan incelemede, sürücü M.A.’nın 1,67 promil alkollü olduğu belirlendi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)