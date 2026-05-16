Zirvede ne çay var ne kahve! Türkiye’nin en iyi içecekleri açıklandı!

Dünyaca ünlü gastronomi rehberi TasteAtlas, merakla beklenen "Türkiye’nin En İyi İçecekleri" listesini güncelledi. Herkesin favorisi olan Türk kahvesi veya çayın zirveye oturması beklenirken, listenin bir numarsı geçmişi saray mutfağına uzanan asırlık bir Osmanlı klasiği oldu.

TasteAtlas puanlarıyla Türkiye’nin en iyi 10 içeceği şu şekilde:

1. SALEP (4.2 PUAN)

Listenin şampiyonu, özellikle kış aylarının vazgeçilmezi olan salep oldu.

Yabani orkide yumrularından elde edilen tozun sıcak sütle ağır ağır pişirilmesiyle hazırlanıyor. Yoğun kıvamlı bu lezzet, üzerine tarçın veya zencefil serpilerek içiliyor. Kökeni Osmanlı dönemine dayanan bu içecek hakkında TasteAtlas, Osmanlı denizcilerinin besleyici ve dayanıklı olması sebebiyle uzun deniz seferlerinde yanlarında mutlaka salep tozu taşıdığını aktarıyor.

2. TÜRK KAHVESİ

Dünyanın en eski kahve demleme yöntemlerinden biri olarak kabul edilen geleneksel lezzetimiz ikinci sırada yer aldı.

İncecik öğütülmüş kahve çekirdeklerinin cezvede, ağır ateşte pişirilmesiyle yapılıyor. Yoğun köpüğü, telvesi ve benzersiz aromasıyla dünya çapında bir üne sahip olmasıyla öne çıkıyor.

3. ŞIRA

Özellikle geleneksel Türk restoranlarının vazgeçilmezi olan şıra, listede üst sıralarda kendine yer buldu.

Taze sıkılan üzüm suyunun hafifçe fermente edilmesiyle elde ediliyor. Tam bir antioksidan deposu olan bu ferahlatıcı içecek, kebap ve İskender gibi et yemeklerinin en iyi eşlikçisi olarak biliniyor. Genellikle Ramazan ayında ve üzüm hasadı dönemlerinde sıkça tüketiliyor.

4. AYRAN

Milli içeceğimiz ayran, listenin dördüncü sırasında yer alıyor.

Yoğurt, su ve tuzun çırpılmasıyla hazırlanıyor. Balkanlar'dan Orta Asya'ya kadar çok geniş bir coğrafyada farklı çeşitleri tüketilen ayran, özellikle sıcak yaz günlerinde harareti alması ve her yemeğin yanına yakışmasıyla ünlü olmasıyla biliniyor.

5. RİZE ÇAYI

Türk kültüründe misafirperverliğin ve günlük hayatın en büyük sembolü olan çay, beşinci sırada yer alıyor.

Karadeniz’in nemli ikliminde yetişen çay yapraklarından üretiliyor. Güçlü aroması ve kendine has kırmızı rengiyle bilinen bu lezzet, geleneksel olarak ince belli bardaklarda servis ediliyor ve günün her saati tüketiliyor.

6. BOZA

Kökeni yaklaşık 8 bin yıl öncesine kadar uzanan, tarih kokan bir diğer içeceğimiz boza oldu.

Darı, buğday veya bulgur gibi tahılların fermente edilmesiyle üretilen yoğun kıvamlı bir içecektir. Genellikle kış gecelerinde sokak satıcılarının sesleriyle özdeşleşen boza, üzerine tarçın ve sarı leblebi eklenerek servis ediliyor.

7. TURŞU SUYU (3.3 PUAN)

Ekşi ve tuzlu lezzet severlerin favorisi olan turşu suyu, 3.3 puanla listede yer alıyor.

Lahana, salatalık, pancar ve havuç gibi sebzelerin salamura suyundan elde ediliyor. Özellikle balık-ekmek gibi sokak lezzetlerinin yanında hem iştah açıcı hem de ferahlatıcı bir alternatif olarak yoğun şekilde tercih ediliyor.

8. ŞALGAM

Adana ve Mersin başta olmak üzere tüm Akdeniz mutfağının baş tacı olan şalgam suyu sekizinci sırada yer buldu.

Mor havuç, şalgam turpu ve bulgur ununun fermente edilmesiyle hazırlanıyor. Acılı ve acısız seçenekleri bulunan bu ekşi-baharatlı içecek, özellikle kebap kültürünün ayrılmaz bir parçası olarak tüketiliyor.

9. LOHUSA ŞERBETİ

Osmanlı'dan günümüze kesintisiz şekilde taşınan en özel doğum geleneklerinden biri dokuzuncu sırada karşımıza çıkıyor.

Lohusa şekeri, tarçın ve karanfilin suyla kaynatılmasıyla hazırlanan, parlak kırmızı renkli tatlı bir içecektir. Asırlardır yeni doğum yapan anneleri ziyarete gelen misafirlere ikram ediliyor.

10. HARDALİYE

Listenin son sırasında ise coğrafi işaretli, yerel bir değerimiz olan Trakya'nın incisi hardaliye var.

Marmara Bölgesi’ne, özellikle de Kırklareli’ne özgü bir içecektir. Olgun üzümlerin hardal tohumu ve vişne yaprağıyla harmanlanmasıyla üretiliyor. Kendine has hafif ekşi bir tadı olan hardaliyenin, sindirim sistemine oldukça faydalı olduğu biliniyor.