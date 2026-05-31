Zincirleme kazada 4 can kaybı: Hayatını kaybedenlerden biri profesör!

Burdur'daki zincirleme trafik kazası faciayla sonuçlandı. Kazada 4 kişi yaşamını yitirirken, 11 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerden birinin, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde görev yapan Prof. Dr. İsmail Kır olduğu öğrenildi.

Burdur'daki kaza, dün gece saat 22.00 sıralarında Isparta-Antalya kara yolunun Bucak ilçesine bağlı Elsazı köyü yakınlarında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle dört aracın karıştığı zincirleme kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve UMKE ekibi sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, araç sürücülerinden Prof. Dr. İsmail Kır ile Furkan Kürşat Yıldız'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Aynı araçta bulunan İnci Yıldız ve Ramazan Yıldız da kazada hayatını kaybedenler arasında yer aldı.

11 YARALI HASTANELERE KALDIRILDI

Kazada yaralanan 11 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralılardan üçünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Bucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazaya karışan sürücülerden İbrahim E.O. ise hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı.

SDÜ'YÜ YASA BOĞAN KAYIP

Kazada yaşamını yitiren Prof. Dr. İsmail Kır'ın, Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaptığı belirtildi.

Akademisyenin vefat haberi, üniversite camiası ile memleketi Antalya'nın Serik ilçesinde büyük üzüntü yarattı. Prof. Dr. İsmail Kır'ın cenazesinin bugün ikindi namazının ardından Isparta'da toprağa verileceği öğrenildi. (DHA)

Kaza Trafik Kazası
