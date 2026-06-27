Zincirleme kazada 2 araba birden dereye uçtu

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Yunuseli Mahallesi Kanalboyu Caddesi'nde saat 22.00 sıralarında meydana gelen zincirleme trafik kazasında, makas atarak ilerlediği iddia edilen Veli Ç. yönetimindeki 16 CZA 40 plakalı otomobil, önce sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobile, ardından Hüseyin E. idaresindeki 16 BPR 766 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle 16 CZA 40 ve 16 BPR 766 plakalı otomobiller savrularak dereye uçtu.

DEREDEN ÇIKARILAN 6 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 16 CZA 40 plakalı otomobilin sürücüsü Veli Ç. ile yanındaki İsmail A., Eray I. ve Ramazan K., ayrıca 16 BPR 766 plakalı otomobilin sürücüsü Hüseyin E. ve beraberindeki Saadet E., AFAD ve itfaiye ekiplerince dere içerisinden çıkarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen altı yaralı, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Yetkililer, makas atan sürücünün kazaya neden olduğunu ve olayın tüm yönleriyle araştırıldığını belirtti.