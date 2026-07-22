Zincir markette çalışana saldırdı: Arkasından itip kafasını raflara vurdu

Konya'da bir zincir markette yaşanan saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. İddiaya göre markette alışveriş yapan bir erkek müşteri ile çalışan Medine Demir arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, genç kadını arkasından iterek raflara savurdu.

ZİNCİR MARKETTE ÇALIŞANA SALDIRDI

Güvenlik kamerası görüntülerinde, Medine Demir'in saldırıdan uzaklaşmaya çalıştığı, ancak şüphelinin itmesiyle kafasını raflara çarptığı görüldü.

T24'ten Zeki Dursun'un haberine göre, saldırı sonrası konuşan baba, kızının ciddi şekilde darp edildiğini belirterek yaşananlara tepki gösterdi. Baba, yaşanan olayın ardından günlerdir uyuyamadığını söyleyerek, "3-4 gündür uyuyamıyorum. Sinirleniyorum. Gel, döveceksen beni döv." dedi.

Saldırının ardından hastaneye giderek darp raporu alan Medine Demir'in saldırgandan şikâyetçi olduğu öğrenildi.

Ailenin polis merkezine ve Cumhuriyet Savcılığı'na başvurduğu, olayla ilgili adli sürecin sürdüğü belirtildi.

ARKASINDAN İTİP KAFASINI RAFLARA VURDU

"Kızımı iterek raflara yapıştırıyor. Gözü simsiyah oluyor. Neredeyse beyin kanaması geçirecek çocuk." diyen baba, saldırganın olay sırasında eşi ve çocuğunun da yanında bulunduğunu söyledi.

Kızının başına gelenlere öfkelenen baba, "Karısı yanında, çocuğu yanında. O çocuğundan da mı utanmıyor?" ifadelerini kullandı.