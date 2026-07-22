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Halk TV Türkiye Zincir markette çalışana saldırdı: Arkasından itip kafasını raflara vurdu

Zincir markette çalışana saldırdı: Arkasından itip kafasını raflara vurdu

Zincir markette çalışan Medine Demir, yanında eşi ve çocuğu olduğu öğrenilen erkek müşterinin saldırısına uğradı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda saldırganın genç kadını arkasından itip kafasını raflara vurduğu görüldü.

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Konya'da bir zincir markette yaşanan saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. İddiaya göre markette alışveriş yapan bir erkek müşteri ile çalışan Medine Demir arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, genç kadını arkasından iterek raflara savurdu.

ZİNCİR MARKETTE ÇALIŞANA SALDIRDI

Güvenlik kamerası görüntülerinde, Medine Demir'in saldırıdan uzaklaşmaya çalıştığı, ancak şüphelinin itmesiyle kafasını raflara çarptığı görüldü.

Zincir markette çalışana saldırdı: Arkasından itip kafasını raflara vurdu - Resim : 1

T24'ten Zeki Dursun'un haberine göre, saldırı sonrası konuşan baba, kızının ciddi şekilde darp edildiğini belirterek yaşananlara tepki gösterdi. Baba, yaşanan olayın ardından günlerdir uyuyamadığını söyleyerek, "3-4 gündür uyuyamıyorum. Sinirleniyorum. Gel, döveceksen beni döv." dedi.

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Saldırının ardından hastaneye giderek darp raporu alan Medine Demir'in saldırgandan şikâyetçi olduğu öğrenildi.

Zincir markette çalışana saldırdı: Arkasından itip kafasını raflara vurdu - Resim : 3

Ailenin polis merkezine ve Cumhuriyet Savcılığı'na başvurduğu, olayla ilgili adli sürecin sürdüğü belirtildi.

ARKASINDAN İTİP KAFASINI RAFLARA VURDU

"Kızımı iterek raflara yapıştırıyor. Gözü simsiyah oluyor. Neredeyse beyin kanaması geçirecek çocuk." diyen baba, saldırganın olay sırasında eşi ve çocuğunun da yanında bulunduğunu söyledi.

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Kızının başına gelenlere öfkelenen baba, "Karısı yanında, çocuğu yanında. O çocuğundan da mı utanmıyor?" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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