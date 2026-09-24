Son dakika | Zeytin Dalı harekat bölgesinde bir asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı harekat bölgesinde bir askerin geçirdiği rahatsızlık sonucu şehit düştüğünü açıkladı.
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş Coşkun Sevim'in şehit olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, görev esnasında rahatsızlanan Uzman Çavuş Sevim'in, dün tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.
Paylaşımda, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in taziye mesajı da yer aldı.
Bakan Güler, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı. (AA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi