Zeydan Karalar'dan acil kurultay çağrısı

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nı iptal etmesinin ardından açıklama yapan ve görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, partinin dağılmaması ve halkın güveninin kaybedilmemesi için kurultayın yılbaşından önce hızla toplanması çağrısında bulundu.

"KEMAL BEY YANLIŞ DAVRANDI"

Sürece dair Gazeteci Fatih Altaylı'ya konuşan Karalar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutumunu eleştirdi ve partinin karışmadığını, "karıştırıldığını" ifade etti. Sorunların karşılıklı diyalogla çözülmesi gerektiğini savunan Karalar, "Kemal Bey bana göre yanlış davrandı. Varsa meseleler, ki bence de bazı sorunlar var, bunları konuşup çözmek gerekirdi. Böyle olmadı" dedi.

"HALKIN OLUŞAN GÜVENİNİ KAYBEDERİZ"

Karalar, krizden çıkış için izlenmesi gereken yol haritasını şu sözlerle açıkladı:

"Bu iş bağırıp çağırarak, karşı tarafı suçlayarak çözülmez. Meydanlarda Kemal Bey yuhalansa partiye faydası ne, küfür edilse faydası ne! Sakin olmak, akılcı olmak lazım. Hızla Kurultay’ı toplayıp yeni genel başkanı seçmek ve yola devam etmek lazım. Böyle yapabilirsek, bu işten en az zararla hatta belki fayda ile çıkarız. Yapamazsak parti dağılırız. Halkın oluşan güvenini kaybederiz."

Seçime kadar önlerinde 8-10 ay olması gerektiğini vurgulayan Karalar, kurultay takvimi için yılbaşını işaret ederek açıklamalarını şöyle tamamladı:

"Yılbaşını geçerse, felaket olur. Çıksın partililer kimi istiyorsa seçsin. Tartışma bitsin.”