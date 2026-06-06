Zafer Havalimanı’nda 'uçmayan yolcu' rekoru: CHP'li Yavuzyılmaz 4 ayın rekor zararını açıkladı

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Yap-İşlet-Devret modeliyle inşa edilen Zafer Havalimanı’ndaki kamu zararını verilerle gözler önüne serdi. Sayıştay raporları ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin (DHMİ) resmi verilerine dayandırılan açıklamaya göre, havalimanı 2026 yılının ilk dört ayında da bomboş kaldı.

Sosyal medya hesabı üzerinden projeyi hazırlayan bürokratları ve ekonomi yönetimini eleştiren Yavuzyılmaz, Hazine'den işletmeci şirkete aktarılacak milyonlarca euroluk faturayı detaylarıyla paylaştı.

Yavuzyılmaz’ın paylaştığı verilere göre, 2026’nın ilk dört ayında havalimanından kalkış yapacağı garanti edilen yolcu sayısı 439 bin 244 olarak belirlenmişti. Ancak aynı dönemde terminali kullanan giden yolcu sayısı 15 bin 38’de kaldı.

Garanti edilen ile gerçekleşen yolcu sayısı arasında 424 bin 206 kişilik devasa bir fark oluştuğunu vurgulayan Yavuzyılmaz, öngörülerdeki sapma oranının yüzde 96,57 gibi asgari bir başarıdan uzak olduğunu belirtti. Sözleşme gereği garanti ödemelerinin sadece giden yolcu üzerinden hesaplandığını hatırlatan CHP'li vekil, bu dört aylık süreç için Hazine’nin şirkete 2 milyon 225 bin 84 euro, yaklaşık 119 milyon TL ödeme yapacağını açıkladı.

"BUNUN ADI HAZİNE'YE HORTUM BAĞLAMAKTIR"

Havalimanının fizibilite raporlarını hazırlayan yetkililerin yetkinliğini sorgulayan Yavuzyılmaz, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Acaba Zafer Havalimanı'nın fizibilite raporlarını hazırlayan ve onaylayan AKP'li yetkililerin diplomaları var mı? Bunun adı Hazineye hortum bağlamaktır."

AKP’nin vatandaşın dikkatinden kaçırmaya çalıştığı gerçekler-53❗️



Acaba Zafer Havalimanı’nın fizibilite raporlarını hazırlayan ve onaylayan AKP’li yetkililerin diplomaları var mı?



Zira Hazinenin Zafer Havalimanı’nda yandaş şirkete garanti ettiği yolcu sayısındaki hata payı bir… pic.twitter.com/Rq3kpXcjes — Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) June 5, 2026

50 MİLYON EUROLUK HAVALİMANINA 208 MİLYON EURO GARANTİ

Zafer Havalimanı'nın mali tablosuna ilişkin çarpıcı bir kıyaslama da yapan Yavuzyılmaz, tesisin toplam yapım maliyetinin 50 milyon euro olduğunu ancak kamuya devredileceği 2044 yılına kadar işletmeci şirkete ödenecek toplam garanti tutarının 208 milyon euroyu bulacağını ifade etti.

DHMİ istatistiklerine göre, 2026’nın ilk 4 ayında havalimanını gelen ve giden dahil toplamda sadece 30 bin 77 yolcu kullandı.