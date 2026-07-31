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Zabıta berberi kurşun yağmuruna tuttu! Her şey iki sene önce başlamış

Sakarya'nın Hendek ilçesinde zabıta memuru O.F.G., iki yıl önceki bir cinayet sebebiyle husumetli olduğu berber K.Ç.'yi silahla ağır yaraladı. Olay sonrası kaçan şüpheliyi arama çalışmaları sürerken kardeşi gözaltına alındı.

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Zabıta berberi kurşun yağmuruna tuttu! Her şey iki sene önce başlamış

Sakarya'nın Hendek ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde dün gece saatlerinde Hendek Belediyesi'nde zabıta memuru olarak görev yapan O.F.G. ve kardeşi B.K.G., karşılaştıkları berber K.Ç. ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda O.F.G., yanındaki tabancayla K.Ç.'ye art arda ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan genç berber, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Zabıta berberi kurşun yağmuruna tuttu! Her şey iki sene önce başlamış - Resim : 1
O.F.G.'nin tabancayla vurduğu berber K.Ç

ŞÜPHELİ FİRARİ, KARDEŞİ GÖZALTINDA

Olayın hemen ardından silahlı saldırıyı gerçekleştiren zabıta memuru O.F.G. kayıplara karıştı. Bölgeye hızla sevk edilen polis ekipleri, kavgaya karışan kardeş B.K.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polis, firari şüpheli O.F.G.'yi yakalamak için operasyon başlattı.

Zabıta berberi kurşun yağmuruna tuttu! Her şey iki sene önce başlamış - Resim : 2
Berber K.Ç'yi tabancayla vuran O.F.G.

SİLAHLI SALDIRININ NEDENİ İKİ YIL ÖNCEKİ CİNAYET

Meydana gelen silahlı saldırının ardındaki nedenin, yaklaşık iki yıl önce Hendek'te işlenen bir cinayete dayandığı öne sürüldü. İddialara göre taraflar arasındaki husumet, 24 yaşındaki Yunus Efe'nin bıçaklanarak öldürülmesiyle başladı. Ağır yaralanan berber K.Ç.'nin, söz konusu cinayet dosyasında tutuklanan şüphelilerden biriyle bağlantısı olduğu ve bu durumun iki taraf arasında husumet olduğu iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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