Yüzlerce kilo uyuşturucu sokaklardan toplandı: İstanbul dahil 4 ilde 15 günlük korkunç bilanço

İstanbul'da narkotik ekiplerinin son 15 günde düzenlediği operasyonların bilançosu açıklandı. Ulusal ve uluslararası uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen suç örgütleri ile sokak satıcılarına yönelik baskınlarda 1 tonu aşkın uyuşturucu madde ele geçirilirken, onlarca şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL DAHİL 4 İLDE 15 GÜNLÜK KORKUNÇ BİLANÇO

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesi amacıyla 15-30 Haziran tarihleri arasında İstanbul merkezli Tekirdağ, Gümüşhane ve Kocaeli'nde operasyonlar düzenledi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen suç örgütleri ile kentte faaliyet gösteren sokak satıcılarını hedef alan operasyonlarda 80 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 ton 45 kilogram uyuşturucu madde, 173 bin 9 uyuşturucu hap ile 2 otomatik silah ele geçirildi.

YÜZLERCE KİLO UYUŞTURUCU SOKAKLARDAN TOPLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 26'sı tutuklanırken, 54 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, operasyonlara katılan polisleri tebrik ederek, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü söyledi.

Yıldız, "Torbacısından elebaşına kadar bu suç zincirinin halkalarını tek tek kırıp atmaya kararlıyız. Biz uyuşturucuya karşı amansız bir savaş yürütüyoruz. Bu savaşı sadece İstanbul adına değil tüm insanlık adına sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı. (AA)