Yüzde 80'i yurt dışından geliyordu: Türkiye'yi üretim merkezi yapacak!

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yaşayan 4 çocuk babası Ünal Habanoğlu (56), 16 yıl önce hobi olarak başladığı badem yetiştiriciliğini büyüterek 400 dönüm arazi üzerinde 20 bin ağaca ulaştı. Habanoğlu bu yıl 10 ton rekolte bekliyor.

Habanoğlu, bademin peşine düşme hikayesini Türkiye'deki üretim açığına bağlıyor. Ülke genelinde tüketilen bademin yüzde 80'inin ithal edildiğini, yerli üretimin yalnızca yüzde 20'de kaldığını fark eden Habanoğlu, ilçenin Kılcan mevkiinde ilk fidanlarını toprakla buluşturdu.

Habanoğlu, "Bademe hobi amaçlı başladım. Merak sardım ve bademi araştırırken ülkemizde bir badem açığını gördüm. Yüzde 80 ithal ettiğimizi, yüzde 20 yerli çiftçinin badem ürettiğini gördüm ve bunu büyütmeye karar verdim" dedi.

36 DÖNÜMDEN 400 DÖNÜME ÇIKTI

Habanoğlu'nun 7 yıllık ağaçlarının bulunduğu 36 dönümlük arazide bin 200 ağaç yetişiyor. Bu alandan 10 ton badem bekleniyor. Habanoğlu bununla yetinmeyerek 18-19 bin yeni fidan dikerek toplam alanı 400 dönüme çıkardı.

Yetiştirilen çeşit olan Makako, bölgenin iklim koşullarına oldukça uygun bir badem cinsi. Çiçeklenme dönemi 23 Nisan'dan sonra başladığı için bahar donlarından etkilenmiyor. Habanoğlu ağaç başına 10 kilogram verim beklediğini, bu rakamın her yıl artacağını belirtiyor.

ELMAYA ALTERNATİF OLSUN İSTEDİ

Habanoğlu neden badem yetiştiriciliğini seçtiği konusunda, "Yeşilhisar ilçesinde elmaya ve diğer meyvelere alternatif bir ürün olsun istedim bölgemiz açısından ve yerli üreticilerin buna ilgi gösterip bunu yapmalarını istiyorum. Bu bölgede şu anda bizim çalışmalarımız ve badem üzerine yapmış olduğumuz araştırma ve badem yetiştirmenin bu bölgeye çok uygun olduğunu gördüm" diye konuştu.

MALİYETİ DÜŞÜK, RAF ÖMRÜ UZUN

Hasadın Eylül sonu yapılacağını aktaran Habanoğlu, 36 dönümlük arazinin yıllık maliyetini elektrik, su, gübre, ilaçlama ve hasat dahil 250 bin lira olarak hesaplıyor. Habanoğlu bu rakamın elma gibi diğer meyvelere kıyasla oldukça düşük olduğunu vurguluyor.

Habanoğlu, "Ürünü sattım, satamadım, oldu, olmadı gibi bir kaygısı, endişesi hiç kimsenin olmasın. Raf ömrü çok. Bu Makako cinsinin lezzeti, aroması burada iklim, Erciyes'in havasından dolayı çok lezzetli. Kavurmaya yani bir işlemden geçmesine gerek yok. Çiğ yemek daha faydalı ve daha lezzetli" ifadelerini kullandı.

Habanoğlu, kurduğu iç tesisinde bademleri kuruyemiş haline getirmeye başladığını da sözlerine ekledi.

(DHA)