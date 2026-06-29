Yuvası kapanan sincaba Erzurum usulü davet "Gel cağ kebabı ye, kendine gel"

Erzurum'un Palandöken ilçesinde pikniğe giden bir grup genç, yuvasına girmeye çalışan yer sincabını görüntüledi. Sincaba "Gel cağ kebabı ye, toprakla uğraşma" diye seslenen Muhammet Doğan'ın videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Tekedere Piknik Alanı'na giden arkadaş grubu, eşyalarını indirirken 'Anadolu gelengisi' olarak bilinen bir yer sincabıyla karşılaştı. Sincap, üzerine bırakılan su bidonunun altında kalan yuvasına girmeye çalışıyordu.

SİNCAP YUVASINA GİREMEDİ

Cep telefonuyla sincabı kayda alan Muhammet Doğan, "Giremiyor musun, ora senin yuvan mı?" diye seslendi. Bidonun kaldırılmasının ardından sincap yuvasına girmek yerine bir süre etrafını izledi.

'CAĞ KEBABI YE KENDİNE GEL'

Sincabın bölgeden uzaklaştığını gören Doğan, bu kez "Nere gidiyorsun? Gel gel et yiyelim. Gel cağ kebabı ye toprakla uğraşma. Cağ kebabı ye kendine gel" diye seslenmeye başladı. Erzurum'un meşhur lezzetini sincaba teklif eden Doğan'ın görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

(DHA)