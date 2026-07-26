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Halk TV Türkiye Yürümekte zorlanınca kendini ele verdi: Midesinden kapsül kapsül uyuşturucu çıktı

Yürümekte zorlanınca kendini ele verdi: Midesinden kapsül kapsül uyuşturucu çıktı

İstanbul Havalimanı'nda yakalanan bir kişinin midesinde, toplam 26 kapsül içerisinde yüzlerce gram uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheli, yürümekte zorlanınca kendisini ele verdi.

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Yürümekte zorlanınca kendini ele verdi: Midesinden kapsül kapsül uyuşturucu çıktı
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İstanbul Havalimanı'nda şüphe üzerine durdurulan bir kişinin uyuşturucu kuryesi olduğu ortaya çıktı. Midesinde 26 kapsül içerisinde toplam 380 gram metamfetamin ele geçirilen İran uyruklu F.J., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YÜRÜMEKTE ZORLANINCA KENDİNİ ELE VERDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 27 Haziran'da İran'dan Türkiye'ye giriş yapan İran uyruklu F.J. (51); İstanbul Havalimanı'nda yapılan risk analizi ve fiziki takip sırasında şüpheli hareketler sergilemesi ve yürümekte zorlanması üzerine durduruldu.

Yürümekte zorlanınca kendini ele verdi: Midesinden kapsül kapsül uyuşturucu çıktı - Resim : 1

MİDESİNDE KAPSÜL KAPSÜL UYUŞTURUCU ÇIKTI

Şüphelinin midesinde uyuşturucu madde bulunduğundan şüphelenen ekipler, F.J.'yi hastaneye sevk etti.

Yürümekte zorlanınca kendini ele verdi: Midesinden kapsül kapsül uyuşturucu çıktı - Resim : 2

Hastanede yapılan kontroller ve tıbbi müdahale sonucu şüphelinin midesine gizlenmiş 26 kapsül içerisinde toplam 380 gram metamfetamin ele geçirildi.

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CEZAEVİNİN YOLUNU TUTTU

Gözaltına alınan F.J., emniyetteki işlemlerinin ardından 7 Temmuz'da çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İstanbul Havalimanı Uyuşturucu
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