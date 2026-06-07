Yurt genelinde sağanak ve sel: 1 can kaybı, yollar ulaşıma kapandı

Yurdun çeşitli bölgelerinde etkili olan şiddetli sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Niğde'de meydana gelen selde 1 kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi yaralandı. Kayseri ve Malatya'da taşkınlar meydana geldi, Elazığ-Tunceli kara yolu ise sel suları nedeniyle ulaşıma kapandı.

NİĞDE'DE SEL CAN ALDI: 1 ÖLÜ, 5 YARALI

Kentte ikindi saatlerinde başlayan sağanak ve dolu yağışı kenti beyaza bürüdü, yollarda oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. Gümüşler beldesinde yağışın ardından oluşan sel sularına 6 kişi ve 3 araç kapıldı.

Olayın ardından bölgeye sevk edilen ekiplerce kurtarılarak kentteki hastanelere kaldırılan vatandaşlardan 42 yaşındaki Sabiha Dinçer, Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bölgeye giderek incelemelerde bulunan Vali Nedim Akmeşe yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"39 araç, 13 iş makinesi ve 216 personelle müdahale edilmiştir. Su tahliye, temizlik ve hasar tespit çalışmaları sürdürülmektedir. Yağış sırasında sele kapılan 6 vatandaşımızdan durumu ağır olan 42 yaşındaki bir vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bir vatandaşımızın tedavisi devam etmekte olup diğer 4 vatandaşımız tedbiren gözlem altında tutulmaktadır."

KAYSERİ'DE TARİHİ ÇARŞIYI SU BASTI

Kayseri'de de aniden bastıran sağanak ve dolu, cadde, sokak ve alt geçitlerde su baskınlarına neden oldu. Tarihi Kapalı Çarşı'da bulunan bazı dükkanlar sular altında kalırken esnaf ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Özellikle Erkilet, Kocasinan ve Sivas bulvarları başta olmak üzere kentin birçok noktasında su birikintileri sebebiyle trafikte ciddi aksamalar meydana geldi. Bölgede etkili olan dolu yağışının bazı noktalarda hasara yol açtığı bildirildi.

ELAZIĞ-TUNCELİ YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde aniden başlayan sağanak yağış, bölgede sel felaketini beraberinde getirdi.

Taşkınlar ve sel sularının hızla yükselmesi neticesinde, Kovancılar-Tunceli kara yolu güvenlik amacıyla çift taraflı olarak tamamen ulaşıma kapatıldı. (AA, DHA)