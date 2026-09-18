Yurt dışından getirip satacaklardı: Piyasa değeri tam 4 milyon lira!

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olan 2 bin 96 kaçak kozmetik ürün ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

YURT DIŞINDAN GETİRİLDİĞİ BİLGİSİ ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye yurt dışından ünlü markalara ait çok sayıda kaçak kozmetik ürünü getirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

EV VE ARAÇTAN BİNLERCE KAÇAK ÜRÜN ÇIKTI

Ekipler, dün Soğucak Mahallesi’nde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 44 yaşındaki T.V. gözaltına alındı.

Şüphelinin ikametinde ve aracında yapılan aramalarda bin 571 parfüm, 420 vücut losyonu, 70 deodorant ve 35 vücut kremi olmak üzere toplam 2 bin 96 kaçak kozmetik ürün ele geçirildi.

KAÇAK ÜRÜNLERİN DEĞERİ YAKLAŞIK 4 MİLYON LİRA

Ele geçirilen kaçak kozmetik ürünlerinin piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon lira olduğu belirtildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından T.V. hakkında adli işlem başlatıldı. (DHA)