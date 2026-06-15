Yurt dışından gelmiş gibi yapıp Türkiye'nin en iyi fakültelerine girdiler! Sahte lise diploması skandalı

2016-2020 yılları arasında yurt dışına çıkmadıkları halde sahte “uzaktan lise diploması” ile denklik alan 419 kişinin belgeleri Danıştay kararıyla iptal edildi. Bu belgelerle tıp, hukuk, eczacılık ve diş hekimliği gibi bölümlere yerleşen öğrencilerin kayıtlarının da iptal edilmesinin önü açıldı.

Danıştay, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) bu tür diplomalarla yapılan başvuruların işleme alınmaması ve mevzuata aykırı kayıtların iptal edilmesine ilişkin düzenlemesini hukuka uygun buldu. Kararda, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Teftiş Kurulu’nun hazırladığı rapor dikkate alındı.

Rapora göre, yurt dışı lise diplomasına dayanarak denklik alan 450 öğrenciden 419’unun belgeyi mevzuata aykırı şekilde aldığı belirlendi.

Cumhuriyet'ten Gülnur Saydam'ın haberine göre; CHP’li Uğur Kalkan, sürecin 2020 yılında yapılan ihbarlarla başladığını söyledi:

"Bu süreç 2020 yılında bazı ihbarlarla başlıyor. YÖK’e şikâyet gidince ortaya çıkıyor. Liseyi Türkiye’de bitirdikleri halde, yurtdışından mezun olmuş gibi sahte bir belge ile Türkiye’nin dört bir yanındaki en iyi fakültelere yerleşiyorlar. Şikâyet sonrası YÖK kontrol ediyor ve şunu görüyor: Örneğin 2015 ile 2018 yılları arasında liseyi şu ülkede okudum ama o tarihlerde Türkiye’de. Yani hiç yurtdışına çıkmamış"

İL İL SAHTE DENKLİK...

Kalkan’ın aktardığına göre sahte denklik belgeleri farklı il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri üzerinden alındı. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden 83, Çorum’da 51, Ankara’da 34, Ordu’da 20, İzmir’de ise 4 sahte denklik belgesi düzenlendi.

Kalkan, “Bakû Büyükelçiliği’nden dahi sahte denklik alınmış” diyerek müfettişlerin ortaya çıkardığı belgeleri paylaştı.

EN FAZLA HUKUK FAKÜLTELERİNDE

Sahte belgelerle en fazla hukuk fakültelerine yerleşildiği belirtildi. Kalkan, “Hukuk fakültesinde 204, tıp fakültesinde 80, eczacılıkta 54, diş hekimliğinde 44, mühendislikte 28, iktidasi idari bilimlerde 13 öğrencinin belgesi sahte. Böyle daha bir çok bölüm var, liste uzun” diye konuştu.

Kalkan, aynı soyadını taşıyan kişiler için farklı tarihlerde birden fazla denklik belgesi düzenlendiğini de söyledi.

CHP’li Kalkan, “11 Eylül 2019’da, 20 Eylül 2019’da ve yine 20 Eylül 2019’da. Bu üç farklı denklik belgesi düzenlenen kişi ile aynı soyadını taşıyan başka bir kişi için de iki farklı denklik belgesi hazırlanmış” ifadelerini kullandı.

EN FAZLA SAHTECİLİK İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM'DE

Kalkan, en fazla sahte denklik belgesinin İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından verildiğini açıkladı.