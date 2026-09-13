Yurt dışına kaçtığı ifade edilen patrondan açıklama geldi

Milyonlarca kişinin yatırım yaptığı tasarruf finansman şirketlerinden Katılımevim'in hissedarlarından Pusula Finans Holding'in Tera Grubu'na devri konusunda anlaşmaya varılmasının ardından, soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız hakkında yakalama kararı çıkarıldı ve mal varlığına el konuldu.

Daha önce Marmaris'ten tekneyle Yunanistan'a kaçtığı öne sürülen Yarız, hakkındaki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Yurt dışında olmadığını belirten Yarız, Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunduğunu ve ifade vereceğini bildirdi.

"YURT DIŞINA KAÇTI" DENİLEN PATRONDAN AÇIKLAMA GELDİ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız şu ifadeleri kaydetti:

"Son günlerde hakkımda kamuoyuna yansıyan iddia ve söylentiler üzerine, adli makamlara ifade vermek üzere kendi irademle Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına gelmiş bulunmaktayım.

Kamuoyunda oluşabilecek yanlış değerlendirmelerin aksine, herhangi bir yere kaçma ya da yetkili makamlardan uzak durma gibi bir düşüncem hiçbir zaman olmamıştır. Kendi irademle burada bulunmam da bunun en açık göstergesidir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım."