"Vizeyi aldım" demek yetmiyor! Bu hatalar yüzünden Avrupa hayali havalimanında bitebilir

Birçok yolcu, seyahat sağlık sigortasını yalnızca vize başvurusu sırasında sunulması gereken bir "formalite belgesi" olarak görüyor. Ancak Avrupa ülkeleri, ülkeye gelen turistin olası bir sağlık sorununda mali yük oluşturmamasını istiyor. Sektör temsilcileri, özellikle Schengen vizesi olanların poliçe tarihlerine dikkat etmesi gerektiğini vurguluyor.

Uzun süreli vizeye sahip olan kişilerin, sonraki seyahatlerinde yeni bir sigorta yaptırmayı unutması sınır kapılarında en büyük engel olarak karşılarına çıkıyor. 30 bin Euro teminatlı sağlık sigortası, hem vize sürecinde hem de ülkeye girişte sınır polisinin en çok dikkat ettiği belgelerin başında geliyor.

SINIR POLİSİNİN "SON KARAR" YETKİSİ

Vize almak, sürecin tamamlandığı anlamına gelmiyor. Pasaporttaki vize onayına rağmen, ülkeye giriş kapısındaki son söz hakkı sınır polisine ait. Görevliler; seyahat amacı, konaklama rezervasyonu, dönüş bileti, yanınızdaki nakit para miktarı ve kredi kartı gibi belgeleri yeniden talep edebiliyor. Bu belgelerin konsolosluğa sunulmuş olması, sınır polisinin tekrar istemeyeceği anlamına gelmiyor. Belgelerini eksiksiz sunamayan veya şüphe uyandıran yolcuların ülkeye girişi reddedilebiliyor.

DENETİMLER TÜRKİYE’DEKİ HAVALİMANLARINDA BAŞLIYOR

Özellikle Amerika Birleşik Devletleri uçuşlarında güvenlik protokolleri çok daha sıkı uygulanıyor. Yolcuların sorgulanması henüz Türkiye'den çıkış yapmadan başlıyor. Havalimanlarındaki güvenlik görevlileri, yolculara seyahat nedenlerini, kalış sürelerini ve geri dönüş niyetlerini sorabiliyor. Eğer yetkililer, yolcunun turist olarak değil de yerleşme amacıyla gittiğine dair bir kanaate varırsa, uçağa biniş engellenebiliyor.

SCHENGEN VİZELERİNDE 'İLK GİRİŞ ÜLKESİ' RİSKİ

Schengen vizesi kullanımında yapılan en yaygın hatalardan biri, vizenin alındığı ülke yerine başka bir ülkeden giriş yapmaya çalışmak. Örneğin; Bulgaristan üzerinden alınan bir vizeyle ilk girişi Almanya’ya yapmak isteyen yolcular, sınır polisinin "Vizeyi neden başka ülkeden aldınız?" sorusuyla karşılaşabiliyor. Bu durum, "kötü niyetli kullanım" şüphesi uyandırarak yolcunun geri çevrilmesine sebep olabiliyor.

6 AYLIK PASAPORT SÜRESİ ENGELİNE DİKKAT

Pasaport geçerlilik süresi, seyahat engelinde en çok takılan konulardan biri. Özellikle maliyeti düşük olduğu için tercih edilen kısa süreli pasaportlar, birçok ülkenin "en az 6 ay geçerlilik" şartına takılıyor. Uzmanlar, 10 yıllık pasaportu olanların bile son 6 aya girdiklerinde sorun yaşayabileceği konusunda uyarıyor.

Öte yandan, Türk vatandaşlarının iki adet bordo pasaport taşıma hakkı bulunuyor. Bir pasaport konsoloslukta vize işlemleri için beklerken, diğeriyle seyahat edilebiliyor. Ancak bu durumun başvuru sırasında yetkililere bildirilmesi gerekiyor.

İNGİLTERE VİZELERİNDE ÇOCUKLAR İÇİN KRİTİK "ACCOMPANİED" AYRINTISI

İngiltere seyahati yapacak ailelerin, çocuklarının vizesindeki "accompanied" (refakatli) ve "unaccompanied" (refakatsiz) ibarelerine dikkat etmesi gerekiyor. "Accompanied" vize türünde çocuk, yalnızca vizede belirtilen anne, baba veya yetişkinle birlikte ülkeye giriş yapabiliyor. Belirlenen kişi yanındaysa vize geçerli sayılıyor, aksi takdirde çocuğun ülkeye girişine izin verilmiyor. Ailelerin, ileride sorun yaşamamak adına çocukları için bağımsız vize talep etmeleri öneriliyor.

7 YAŞ ALTI ÇOCUKLARDA YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI MUAFİYETİ

Yurt dışına çıkış yapacak ailelerin bilmesi gereken bir diğer detay ise harç ödemeleriyle ilgili. 7 yaşından küçük çocuklardan yurt dışı çıkış harcı alınmıyor. Online sistemler üzerinden yanlışlıkla ödeme yapılması durumunda ise ailelerin dekont ile birlikte vergi dairesine başvurarak ücret iadesi alma hakkı bulunuyor. Seyahat öncesinde bu tür mali detayların kontrol edilmesi, gereksiz ödemelerin önüne geçilmesini sağlıyor.