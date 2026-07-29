Yürek yakan patpat faciası! 6 yaşındaki Miray yaşamını yitirdi, abisi yaralandı

Ordu’nun Altınordu ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, ağabeyi ise yaralandı.

ÇEŞMEDEN SU ALMAYA GİDİYORDU

Kaza, saat 17.30 sıralarında Ordu'nun Altınordu ilçesi Eyüplü Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 17 yaşındaki B.H. Korkmaz, mahalledeki çeşmeden su almak amacıyla 'patpat' olarak bilinen tarım aracını kullandı.

Virajlı yolda ilerleyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarım aracı kontrolden çıkarak devrildi. Kaza anında aracın kasasında bulunan 6 yaşındaki kız kardeşi Miray Eslem Korkmaz, devrilen aracın altında kaldı.

KÜÇÜK KIZ KURTARILAMADI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından aracın altından çıkarılan küçük kızın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller sonucunda hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan sürücü B.H. Korkmaz ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hayatını kaybeden 6 yaşındaki Miray Eslem Korkmaz'ın cenazesi, Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerini tamamlamasının ardından otopsi işlemleri için Ordu Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yaşanan acı olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)