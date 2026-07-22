Yunus Emre Termik Santrali işçilerinin Ankara yürüyüşüne müdahale: Sendika yöneticileri ve işçiler gözaltında

Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Doruk Madencilik'e bağlı Yunus Emre Termik Santrali işçilerinin, üç aydır ödenmeyen ücretleri nedeniyle Eskişehir'den Ankara'ya başlattıkları yürüyüş ikinci gününde polis müdahalesiyle karşılaştı.

İşçiler, bugün Oğuzkent'ten Ayaş'a yürümeyi hedefliyordu. İşçiler, mola verdikleri benzin istasyonundan ayrıldıktan sonra polis tarafından ablukaya alındı. Yürüyüşe devam etmek isteyen işçilere polis müdahale etti.

Müdahalenin ardından DİSK/Enerji-Sen Genel Başkanı Süleyman Keskin, Genel Sekreteri Emin Atsız ve çok sayıda işçi gözaltına alındı. Müdahale sırasında bir işçi fenalaşarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

NE OLMUŞTU?

Yunus Emre Termik Santrali işçileri, üç aydır ödenmeyen maaşları ve diğer hakları için 21 Temmuz'da Beypazarı Pazaryeri'nden Ankara'daki Yıldızlar SSS Holding binasına yürüyüş başlatmıştı. İşçiler, tüm hakları ödenmeden eylemlerini sonlandırmayacaklarını açıklamıştı.

Öte yandan, şirketin işçilerin maaşlarına gelen hacizleri gerekçe göstererek bordrolarda kesinti yaptığı ancak kesilen tutarların ne işçilere ne de ilgili bankalara yatırıldığı yönündeki iddialar da gündeme geldi.