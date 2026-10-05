Yunanlılar Türk kamyonlarına barikat kurdu: Tüm balıkhaneler tek tek ablukaya alınıyor!

Yunanistan’da balıkçıların artan akaryakıt maliyetleri ve ithal ürünlere karşı 1 Ekim’de başlattığı protestolar çığ gibi büyüyor. Teknelerini Selanik’teki Thermaikos Körfezi’ne çeken eylemciler, ülke genelindeki balıkhanelerde ithal balıkların dağıtımını engellemeye başladı.

Son olarak Selanik’te Türkiye’den gelen balıkları taşıyan tam 4 kamyonun geçişi engellenirken, balıkçıların eylemlerini ülke geneline yaymaya hazırlandığı bildirildi.

YOLU KAPATILDI: YUNAN BALIKÇILAR TÜRK KAMYONLARINA ABLUKA KURDU

Kathimerini'nin aktardığı bilgilere göre Selanik’in Nea Michaniona bölgesinde gece yarısından kısa süre sonra hareketli saatler yaşandı. Balıkhanenin girişini paletlerle kapatıp barikat kuran ve küçük bir ateş yakan eylemciler, Türkiye’den gönderilen balıkları taşıyan tam 4 kamyonun geçişini engelledi.

BARİKATLARI AŞAMADILAR: TÜRK KAMYONLARI TEK BİR YÜK BİLE BOŞALTAMADI

Balıkçı temsilcisi Dimitris Tsipouras üç kamyonun Selanik’e, birinin ise Kavala’ya gittiğini ve hiçbirinin yükünü boşaltamadığını açıkladı. Eylemin Nea Michaniona Balıkhanesi'nde süreceğini vurgulayan Tsipouras, “İthal balıkların dağıtımını ne olursa olsun engelleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

TÜM BALIKHANELER TEK TEK ABLUKAYA ALINIYOR

Balıkçıların protestoları sadece Selanik ile sınırlı kalmıyor. Daha önce Pire Balıkhanesi'nde gerçekleştirilen ablukanın ardından, Keratsini Balıkhanesi'nde gece yeni bir eylem yapılacağı ve ada bölgelerindeki balıkçıların da benzer müdahalelere katılmaya hazırlandığı duyuruldu.

Balıkçıların verdiği bilgilere göre Nea Michaniona Balıkhanesi'ne ulaşan ithal balıkların yaklaşık yüzde 90'ı Türkiye ve Bulgaristan'dan geliyor. Eylemciler, son günlerde piyasada Yunan balığının bulunmadığını, satışa sunulan ürünlerin önemli bölümünün ise dondurulmuş balıklardan oluştuğunu savunuyor.

Balıkçıların temel taleplerinin başında denizcilik yakıtının maliyetinin düşürülmesi yer alıyor. Akaryakıt fiyatlarının son yıllarda aşırı yükseldiğini belirten sektör temsilcileri, Yunan balıkçılığının sürdürülebilirliği için acil destek talep ediyor. Gazete Oksijen'in haberine göre, sektörün diğer büyük sorunları arasında yunusların balıkçı ağlarına verdiği zararlar ve fitoplanktonun yarattığı olumsuz etkiler öne çıkıyor. Balıkçılar, taleplerine yanıt verilmemesi durumunda eylemlerini önümüzdeki günlerde daha da genişleteceklerini bildiriyor.