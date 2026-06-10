Yüksekten düşen inşaat işçisi yaralandı
Bursa'da bir fabrika inşaatında çalışan 54 yaşındaki inşaat işçisi Murat A., yüksekten düşerek yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan işçi, hastaneye kaldırıldı.
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde inşaat işçisi Murat A., çalıştığı fabrika inşaatında beton kolon montajı yapıldığı esnada dengesini kaybederek düştü.
YÜKSEKTEN DÜŞEN İŞÇİ YARALANDI
Akşam saatlerinde 54 yaşındaki işçinin yaklaşık 4 metre yükseklikten düştüğünü gören mesai arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine İnegöl Organize Sanayi Bölgesi Havaalanı Caddesi'ne sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Murat A., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi