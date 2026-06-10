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Yüksekten düşen inşaat işçisi yaralandı

Bursa'da bir fabrika inşaatında çalışan 54 yaşındaki inşaat işçisi Murat A., yüksekten düşerek yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan işçi, hastaneye kaldırıldı.

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Yüksekten düşen inşaat işçisi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde inşaat işçisi Murat A., çalıştığı fabrika inşaatında beton kolon montajı yapıldığı esnada dengesini kaybederek düştü.

YÜKSEKTEN DÜŞEN İŞÇİ YARALANDI

Akşam saatlerinde 54 yaşındaki işçinin yaklaşık 4 metre yükseklikten düştüğünü gören mesai arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Yüksekten düşen inşaat işçisi yaralandı - Resim : 1

İhbar üzerine İnegöl Organize Sanayi Bölgesi Havaalanı Caddesi'ne sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Murat A., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yüksekten düşen inşaat işçisi yaralandı - Resim : 2

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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