Yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yapmışlar! Gözaltılar var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında kapsamlı bir çalışma başlattı. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde gerçekleştirilen operasyonel süreçte, dolandırıcılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç organizasyonlarının deşifre edilmesi ve olaylarla bağlantısı bulunduğu değerlendirilen şüphelilerin tespit edilerek yakalanması amacıyla teknik ve fiziki takip çalışmaları yürütüldü.

YÜKSEK KAZANÇ VAADİYLE DOLANDIRDILAR

Ekiplerce, kendilerini yatırım şirketi temsilcisi olarak tanıtan zanlıların, telefonla irtibat kurdukları kişileri yatırım danışmanlığı ve yüksek kazanç vaadiyle ikna ederek dolandırdıkları, suçtan sağlanan gelirlerin transferinde üçüncü kişiler adına kurulan paravan şirket hesaplarını kullandıkları tespit edildi.

Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler, İstanbul, Adana, Antalya, Diyarbakır, Kayseri, Gaziantep, Hatay ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 11 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor. (AA)