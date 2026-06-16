Yük asansörünün halatı koptu: İşçiler ölümden döndü
Sakraya'da bir yapı malzemeelri firmasının deposunda yük asansörünün halatı koptu. Olayda 6 işçi yaralandı.
Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, bir yapı malzemeleri firmasının deposunda bulunan yük asansörü iddiaya göre arızalandı.
Mesai saatleri sırasında meydana gelen arızanın ardından halatı kopan asansör hızla zemine çakıldı.
6 İŞÇİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Kazada, asansörde ve çevrede bulunan 6 işçi yaralandı. İhbar üzerine Köprübaşı Mahallesi Ankara Caddesi üzerindeki depoya sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildikleri öğrenildi.
OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi