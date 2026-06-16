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Halk TV Türkiye Yük asansörünün halatı koptu: İşçiler ölümden döndü

Yük asansörünün halatı koptu: İşçiler ölümden döndü

Sakraya'da bir yapı malzemeelri firmasının deposunda yük asansörünün halatı koptu. Olayda 6 işçi yaralandı.

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Yük asansörünün halatı koptu: İşçiler ölümden döndü

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, bir yapı malzemeleri firmasının deposunda bulunan yük asansörü iddiaya göre arızalandı.

Mesai saatleri sırasında meydana gelen arızanın ardından halatı kopan asansör hızla zemine çakıldı.

6 İŞÇİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Kazada, asansörde ve çevrede bulunan 6 işçi yaralandı. İhbar üzerine Köprübaşı Mahallesi Ankara Caddesi üzerindeki depoya sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yük asansörünün halatı koptu: İşçiler ölümden döndü - Resim : 1

Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildikleri öğrenildi.

Yük asansörünün halatı koptu: İşçiler ölümden döndü - Resim : 2

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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