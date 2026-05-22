YSK dosyayı daha açmadan CHP'nin itirazını iktidar medyası reddetti



Ankara 36. Bölge Mahkemesi'nin 'mutlak butlan' kararı sonrası gözlerin çevrildiği YSK sürecinde, bugün öğle saatlerinde dikkat çeken bir medya hareketi yaşandı. Kurul henüz CHP'nin itiraz dosyasını görüşmeye başlamamışken, Sabah gazetesi ve iktidara yakın bazı sosyal medya hesapları haberi "YSK talebi reddetti" başlığıyla son dakika olarak duyurdu. Edinilen gerçek bilgilere göre ise YSK kaynakları bu haberleri yalanlayarak, CHP'nin başvurusunun saat 16.00 sularında sıraya alınacağını ve henüz bir karar çıkmadığını teyit etti.

YSK SAAT 11.00'DE TOPLANDI, GÖZLER 16.00'DAKİ GÖRÜŞMEDE

Sürecin resmi adımları, CHP’nin YSK Temsilcisi Hamidi Yakupoğlu'nun bugün sabah saatlerinde YSK’ya resmi başvuruda bulunmasıyla atıldı. Bu resmi itirazın ardından YSK, saat 11.00 itibari ile mesaisine başlamak üzere toplandı. Ancak Kurul'un gündem yoğunluğu nedeniyle CHP'nin dosyasını öğleden sonraki oturuma, saat 16.00 sularına bıraktığı öğrenildi. İktidara yakın medyanın yayınları ise bu saatten çok daha önce dolaşıma sokuldu.

ANKARA 36. BÖLGE MAHKEMESİ VE 'MUTLAK BUTLAN' SÜRECİ

İtiraza ve sonrasındaki bilgi kirliliğine konu olan hukuki süreç, Ankara 36. Bölge Mahkemesi'nin verdiği 'mutlak butlan' kararı ile başladı. Kurultayın iptali sonucunu doğuran bu kararın ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel harekete geçerek, kararı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve Yargıtay'a taşımak için itiraz başvurusu yaptıklarını kamuoyuna duyurmuştu.

"TÜRKİYE'Yİ FELAKETTEN KURTARIN"

Özgür Özel, partisinin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal edilmesine ilişkin kararın ardından yargı kurumlarına seslenmiş ve sürecin nasıl ilerlemesi gerektiğine dair net bir açıklama yapmıştı. YSK'nın vereceği karar öncesi Özel'in sarf ettiği şu sözler kayıtlara geçti:

"Tedbir kararının kaldırılmasını da içerecek şekilde itirazımızı Yargıtay'a yaptık. Yarın YSK'ya başvuracağız. Başvurularımızın en acil, en hızlı şekilde ele alınarak, YSK'nın kendisine münhasıran tanımlanan sorumluluk alanına sahip çıkmasını bekliyoruz. Yargıtay’ın tedbir kararını kaldırarak Türkiye’yi bir felaketten kurtarmasını bekliyoruz."