Yozgat'ta öğrenci servisi devrildi: 2 öğrenci ve sürücü öldü, 7 öğrenci yaralı!
Yozgat'ın Saraykent ilçesinde öğrenci servisi devrildi. İlk belirlemelere göre, 2 öğrenci ve servis şoförü hayatını kaybetti, 7 öğrenci ise yaralandı.
Yozgat'ın Saraykent ilçesinden Söğütlü köyüne seyir halindeki sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 66 ADT 198 plakalı öğrenci servisi, Söğütlü köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
2 ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine, sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre, 2 öğrenci ile servis şoförü yaşamını yitirdi, 7 öğrenci ise yaralandı.
VALİDEN AÇIKLAMA GELDİ
Öğrencilerden birinin kalça kırığı olduğunu söyleyen Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, olayla ilgili şu ifadeleri kullandı:
Saraykent ilçesinden Söğütlü'ye giden servis aracı tek taraflı kazaya karışıyor. Kazada maalesef 2 öğrencimiz ile servis şoförü vefat ediyor. Geri kalan 7 öğrencimiz yaralı. Birinin kalça kırığı var, diğerlerinin durumlarının iyi olduğu belirtiliyor. (AA)
