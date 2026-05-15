Yozgat'ta öğrenci servisi devrildi: 2 öğrenci ve sürücü öldü, 7 öğrenci yaralı!

Yozgat'ın Saraykent ilçesinden Söğütlü köyüne seyir halindeki sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 66 ADT 198 plakalı öğrenci servisi, Söğütlü köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

2 ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine, sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre, 2 öğrenci ile servis şoförü yaşamını yitirdi, 7 öğrenci ise yaralandı.

VALİDEN AÇIKLAMA GELDİ

Öğrencilerden birinin kalça kırığı olduğunu söyleyen Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, olayla ilgili şu ifadeleri kullandı: