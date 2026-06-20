Yozgat'ta madencilerden eylem! '4 aydır maaş alamıyoruz' diyen işçiler üretimi durdurdu

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde faaliyet gösteren NESCO Rasih İhsan Maden İşletmesi’nde, Yıldızlar SSS Holding bünyesinde çalışan işçiler, 4 aydır maaşlarını ve geçmişe dönük haklarını alamadıklarını belirterek eylem başlattı.

İşçiler adına yapılan açıklamada, yaklaşık dört aydır maaş ödemelerinin yapılmadığı, geriye dönük tazminat ve diğer hak edişlerin de ödenmediği ifade edildi.

Çalışanlar, yaşadıkları mağduriyetin giderek arttığını belirtirken, yetkililerin konuya ilişkin herhangi bir somut açıklama yapmadığını ve sürekli oyalama politikası izlendiğini belirtti.

Akdağmadeni’ndeki kurşun ve çinko işletmesinde çalışan işçiler, seslerini duyurabilmek amacıyla çeşitli girişimlerde bulunduklarını belirterek, eylem kararı aldıklarını açıkladı.

Açıklamada, Akdağmadeni Kaymakamlığı ile görüşüldüğü, kaymakamlığın da durumu Yozgat Valiliği’ne ilettiği ve eylemlerine müdahale edilmeyeceğinin kendilerine bildirildiği ifade edildi.

Bu kapsamda işçiler, sabah saat 09.00 sıralarında Akdağmadeni Saat Kulesi önünde toplanarak eylemlerine başladı. Daha sonra tüm çalışanların katılımıyla Yozgat’ın Saraykent ilçesine bağlı Ozan Beldesi’nde bulunan Yıldızlar SSS Holding’e ait gümüş madeni sahasına hareket edildi.

İşçiler, saat 14.00 sıralarında Ozan Beldesi’ndeki maden sahasının çalışma faaliyetlerini durdurduklarını belirterek, maaşları ve alacakları ödenene kadar eylemlerini sürdüreceklerini açıkladı.

"ADALETSİZLİĞE SON VERİLSİN"

Yetkililere seslenen bir işçi, "Mahkemeye veriyoruz. Mahkemeye verenler 10 senede haklarını alamıyor. Bize gelince diyorlar ki 'haklısınız.' Devlet 'haklısınız' diyor ama hakkımızı alamıyoruz. 2016'da hak ettim tazminatı, 2022'de 7 taksitte ödendi ve az bir ücret ödendi" dedi.

Başka bir işçi ise şunları söyledi:

"Bu adamın gücü nereden geliyor kardeşim? Bize onu açıklasınlar. Benim devletimden kimse büyük değil kardeşim. Ben 18 seneden beri madenciyim, tünelciyim ben. Benim her yerde emeğim var."

Ücretlerinin ödenmesini isteyen bir işçi de "Memleketimizin her şeyini sömürdüğü gibi artık bizim ceplerimizi de sömürüyor. Biz çoluğumuza çocuğumuza ekmek götüremiyoruz. Artık bu adaletsizliğe son verilmesini istiyoruz" diye konuştu.