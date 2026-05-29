Yozgat'ta kaybolan 3 yaşındaki Aybüke için seferberlik

Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan 3 yaşındaki Aybüke İnce için arama çalışması başlatıldı. Jandarma, emniyet, AFAD ve gönüllü ekiplerin katılımıyla bölgede geniş çaplı arama sürüyor.

Yozgat'ın Çayıralan ilçesine bağlı Söbeçimen köyünde yaşayan 3 yaşındaki Aybüke İnce'den haber alamayan yakınları, durumu yetkililere bildirdi. Kayıp ihbarının ardından bölgede arama çalışması başlatıldı.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

İhbar üzerine İnce'nin bulunması için ilçeye bağlı Alamettin Yaylası çevresinde jandarma, emniyet, AFAD ve gönüllü ekipler tarafından arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları aralıksız sürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Yozgat Valiliği, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Valiliğimiz koordinasyonunda, Yozgat İl Jandarma Komutanlığı komando, JASAT ve asayiş timlerimiz, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz, Yozgat AFAD ekiplerimiz ve AFAD gönüllülerimiz, Çayıralan Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerimiz, Kayseri JAK ve komando timlerimiz, Kayseri AFAD ekiplerimiz ile çok sayıda gönüllü vatandaşımızın katılımıyla başlatılan arama çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Çalışmalarda görev alan ekiplerimize ve gönüllü vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Yavrumuzun sağ salim bulunması için devletimizin tüm imkanlarıyla arama çalışmalarımız kesintisiz sürecektir."

(AA)

