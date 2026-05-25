Yozgat'ta bir çobanın bulduğu 3 yavru koruma altına alındı, doğaya dönmeye hazırlanıyorlar

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde ormanlık alanda annesiz ve bitkin halde bulunan 3 tilki yavrusu, yaklaşık 700 kilometre uzaklıktaki Kocaeli Ormanya Doğal Yaşam Parkı'na getirildi. Yavrular insan teması en aza indirilerek yürütülen rehabilitasyon programıyla doğaya dönüşe hazırlanıyor.

BİR ÇOBAN BULDU, EKİPLER TESLİM ALDI

Saraykent ilçesinde ormanlık alanda bir çoban 3 tilki yavrusunu bitkin halde buldu. Annesiz kaldıkları değerlendirilen yavrular Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince teslim alındı. Sağlık kontrolleri tamamlandıktan sonra bakım ve rehabilitasyon için yaklaşık 1 hafta önce Ormanya'ya gönderildi.

Veteriner hekimler ve uzman ekipler yavrulara ağırlık ölçümü ve gelişim değerlendirmesi yaptı. Yaş ve fiziksel durumlarına uygun bir beslenme programı oluşturuldu.

1 HAFTADA 1 KİLODAN 1,5 KİLOYA ÇIKTILAR

Ormanya biyoloğu Recep Bakır, yavruların merkeze geldiklerinde ürkek ve stres altında olduğunu anlattı. Bakır, yavruların geldiğinde yaklaşık 1 kilogram ağırlığında olduğunu, doğru beslenmeyle 1 haftada 1,5 kilograma ulaştıklarını belirtti.

Bakır, yavruların hala insan dokunuşuna karşı hassas ve ürkek davrandığını aktararak bu durumun aslında istenen bir sonuç olduğunu vurguladı.

AMAÇ EVCİLLEŞTİRMEK DEĞİL, DOĞAYA DÖNDÜRMEK

Rehabilitasyon sürecinde insan temasının bilinçli biçimde en aza indirildiğini anlatan Bakır şunları söyledi:

"Temel amacımız yaban hayvanlarını evcilleştirmek ya da insanlara alıştırmak değil, aksine doğal yaşam becerilerini koruyarak onları tekrar doğaya sağlıklı şekilde dönebilecek hale getirmek. Tilki yavrularımız gelişimlerini tamamladıktan sonra avlanma, çevreye uyum sağlama, doğada tek başına hayatta kalma özelliklerini kazandıklarında doğaya salınacak."

EVE ALMAYIN, YETKİLİLERE BİLDİRİN

Bakır vatandaşlara da çağrıda bulundu. Yaralı, yavru ya da bakıma muhtaç bir hayvan bulunduğunda hayvana fazla dokunulmaması, eve alınıp beslenmeye çalışılmaması gerektiğini vurguladı.

Doğal davranışları bozulmadan en kısa sürede yetkili kuruma ulaştırılması gerektiğini söyledi.

(AA)