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Halk TV Türkiye YouTube'a dev zam: Türkiye fiyatları açıklandı

YouTube'a dev zam: Türkiye fiyatları açıklandı

YouTube, Türkiye’deki YouTube Premium fiyatlarına dev bir zam yaptı. En çok tercih edilen ve 79,99 TL olan standart bireysel paket, yeni düzenlemeyle birlikte 119,99 TL seviyesine yükseldi.

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YouTube'a dev zam: Türkiye fiyatları açıklandı

Dijital video platformu YouTube, Türkiye'de sunduğu YouTube Premium abonelik paketlerinin ücretlerinde kapsamlı bir güncellemeye gittiğini açıkladı.
Yapılan açıklama ile birlikte bireysel, aile ve öğrenci paketlerini kapsayan tüm paketlerde ciddi bir artış yaşandı.

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İŞTE YENİ FİYATLAR

YouTube Premium'un en çok tercih edilen bireysel abonelik paketinde fiyat artışına gidildi. Daha önce aylık 79,99 TL olan standart bireysel paket, yeni düzenlemeyle 119,99 TL'ye yükseldi. Reklamsız video izleme, arka planda oynatma ve çevrimdışı kullanım gibi özelliklerden yararlanmak isteyen kullanıcılar, artık daha yüksek bir ücret ödeyecek.

Ayrıca daha ekonomik bir alternatif olarak sunulan YouTube Premium Lite paketinin aylık ücreti de 49,99 TL'den 79,99 TL'ye çıkarıldı.

Öğrenci aboneliği ise 52,99 TL'den 79,99 TL'ye yükseltildi.
Yeni zamli fiyatlar bugünden itibaren tüm kullanıcılar için geçerli olacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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