'Yöresel ürün' diye satılıyordu! 4 ton sahte salça ve 300 kilo zeytine el konuldu

Aydın'ın Köşk ilçesinde düzenlenen operasyonda, hijyenik olmayan koşullarda üretilen 4 ton salça ve 300 kilogram zeytine el konulurken, işletme sahibine 500 bin lira idari para cezası uygulandı ve adli işlem başlatıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, turistik bölgelerde "bölgesel ürün" adı altında sahte gıda satışı yapıldığını tespit etti. Yapılan tespitler doğrultusunda Soğukkuyu Mahallesi'ndeki bir işletmeye operasyon düzenlendi.

4 TON SALÇA VE 300 KİLO ZEYTİNE EL KONULDU

Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla gerçekleştirilen denetimde, hijyenik olmayan koşullarda üretildiği ve insan sağlığını tehlikeye düşürecek nitelikte olduğu belirlenen 4 ton salça ile 300 kilogram zeytin ele geçirildi. Söz konusu ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon lira olduğu tespit edildi.

500 BİN LİRA CEZA, ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Denetimler sırasında ürünlerden numune alındı. İşletme sahibi 37 yaşındaki A.K. hakkında sahte ve tağşiş kapsamında adli ve idari işlem başlatılırken, kendisine 500 bin lira idari para cezası kesildi. (DHA)