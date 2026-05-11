Yolun karşısına geçmeye çalışan kadın öldü

Samsun’un İlkadım ilçesinde minibüsten inip yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 50 yaşındaki Hatun Kabadayı hayatını kaybetti.

Kaza, İlkadım ilçesi Toybelen mevkisi Samsun-Ankara kara yolunda meydana geldi. M.M.G. kontrolündeki sol şeritte ilerleyen otomobil, minibüsten inip yolun karşısına geçmeye çalışan Hatun Kabadayı’ya çarptı.

KAZA YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Kabadayı’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Harun Kabadayı’nın cansız bedeni inceleme sonrası otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı’na götürüldü. Otomobil sürücüsü M.M.G. ifadesi için emniyete götürüldü.

Soruşturma sürüyor. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
