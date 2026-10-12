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Halk TV Türkiye Yollar trafiğe tamamen kapatılacak: Yarın başlıyor!

Yollar trafiğe tamamen kapatılacak: Yarın başlıyor!

Ankara'da kutlamalar nedeniyle yarın sabahtan itibaren bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. İhtiyaç halinde Atatürk Bulvarı dahil birçok ana arter de çift yönlü kilitlenecek.

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Yollar trafiğe tamamen kapatılacak: Yarın başlıyor!

Ankara'nın başkent oluşunun 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında kent genelinde geniş güvenlik ve trafik önlemleri alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, düzenlenecek kutlama programları nedeniyle yarın sabah saatlerinden itibaren bazı kritik cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatılacak.

Yollar trafiğe tamamen kapatılacak: Yarın başlıyor! - Resim : 1

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Emniyetten yapılan duyuruya göre, yarın saat 08.30'dan itibaren Cumhuriyet Caddesi'nin Baruthane kavşağı ile Ulus kavşağı arasında kalan bölümü ile Çapa Sokak'ta araç geçişine kesinlikle izin verilmeyecek.

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Kutlama programlarının yoğunluğuna göre ihtiyaç duyulması halinde ise; Çankırı Caddesi, Atatürk Bulvarı (Osmanlı kavşak ile Ulus kavşak arası), Anafartalar Caddesi, Hisar Parkı Caddesi, İpek Caddesi, Bedesten Sokak, Gözcü Sokak, Kalekapısı Sokak ve Alitaş Sokak ile yürüyüş güzergahına bağlanan tüm yollar, programlar tamamen sona erene kadar çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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