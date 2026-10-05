Yoldan geçenler fark etti! İstanbul'da surların dibinde erkek cesedi bulundu
Zeytinburnu’nda surların çevresinde hareketsiz halde bulunan 68 yaşındaki Nazmi Altuntaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Altuntaş’ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
Zeytinburnu’nda surların çevresinde hareketsiz halde bulunan 68 yaşındaki Nazmi Altuntaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Altuntaş’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
SURLARDA HAREKETSİZ BULUNDU
Olay, akşam saatlerinde Maltepe Mahallesi 10. Yıl Caddesi’nde meydana geldi. Surların çevresinde dolaşanlar yerde hareketsiz yatan kişiyi görünce durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yerde bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
CENAZENİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Olay yerinde yapılan incelemelerde hayatını kaybeden kişinin Nazmi Altuntaş olduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin çalışmasında Altuntaş’ın çeşitli suçlardan 9 adet suç kaydının bulunduğu belirlendi.
Altuntaş’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (DHA)