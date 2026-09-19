Yoldan geçen kadına hakaret etti, Atatürk’e küfürler savurdu! 6 suç kaydı çıktı: Gözaltına alındı

Şişli’de yolda yürüyen kadına hakaret edip, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik küfürler savuran şüpheli polis ekiplerince evinde yakalandı.

Uyuşturucu, kasten yaralama, hırsızlık ve cinsel taciz gibi farklı suçlardan 6 emniyet kaydı bulunan adam, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

SOKAKTA SALDIRGAN HAREKETLER YAPTI, KADINA HAKARET ETTİ

Olay, Gülbahar Mahallesi’nde saat 14.45 sıralarında meydana geldi. Yolda yürüyen Şeyma İ., çevreye saldırgan hareketlerde bulunan 31 yaşındaki Serkan S. ile karşı karşıya geldi. İkili göz göze geldikten sonra Serkan S., Şeyma İ.’ye hakaret etmeye başladı. Kadın ise yaşanan o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

İhbar üzerine adrese Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Şeyma İ., polise verdiği ilk ifadesinde Serkan S.’nin saldırgan tavırlar sergilediğini ve kendisine hakaret ettiğini belirtti.

Cep telefonu görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve evlatlarına yönelik küfür ve hakaret içerikli sözler söylediğini belirledi.

POLİSLERİN YANINDA DA HAKARETLERİNİ TEKRARLADI

Ekipler yaptıkları çalışma sonucunda Serkan S.’nin Gülbahar Mahallesi’ndeki evini tespit etti. Adrese giden ekiplere çevredeki kişiler tarafından darbedildiğini söyleyen Serkan S., görüntülerdeki küfür ve hakaret içerikli sözlerini polislerin yanında da tekrarladı. Bunun üzerine gözaltına alınan saygısız hareketlerde bulunan şüpheli, sağlık raporu alınmasının ardından polis merkezine götürüldü.

6 SUÇ KAYDI ÇIKTI, ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Gözaltına alınan Serkan S.’nin ‘uyuşturucu madde kullanmak’, ‘kasten yaralama’, ‘evden hırsızlık’ ve ‘cinsel taciz’ suçlarının da aralarında bulunduğu toplam 6 emniyete geliş kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheli hakkında ‘tehdit’, ‘hakaret’ ve ‘Atatürk’e hakaret’ suçlarından işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelinin adliyeye sevk edileceği bildirildi. (DHA)