Yolda yürüyordu: Fırtınanın savurduğu tabela üzerine devrildi!

İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle Avcılar'daki Tahtakale Mahallesi'nde yolda yürüyen bir yayanın üzerine rüzgarın sürüklediği tabela devrildi ve yaralanma tehlikesi atlatan kişi çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

İSTANBUL'DA ŞİDDETLİ FIRTINA ETKİLİ OLDU

İstanbul genelinde etkisini gösteren şiddetli fırtına günlük yaşamı ve dışarıdaki insanları olumsuz yönde etkiledi. Şiddetli rüzgarın gücü nedeniyle kent genelinde tehlikeli durumlar ortaya çıktı.

Tehlikeli olay akşam saatlerinde İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı olan Tahtakale Mahallesi sınırları içerisinde meydana geldi. Rüzgarın şiddetini artırmasıyla birlikte sokaktaki unsurlar risk oluşturmaya başladı.

RÜZGARIN SÜRÜKLEDİĞİ TABELA YAYANIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Şiddetli fırtınanın etkisiyle sürüklenen büyük bir tabela o esnada sokakta normal şekilde yürümekte olan yayanın üzerine devrildi. Yayanın aniden üzerine düşen tabela tehlikeli bir durum yarattı.

ÇEVREDEKİLER HIZLA YARDIM KOŞARAK KURTARDI

Olayı anbean gören duyarlı çevredeki diğer kişiler hemen yardıma koştu. Vatandaşların yaptığı hızlı müdahale sayesinde tabelanın altında kalan yayanın kurtarılması sağlandı.

CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ

Yaşanan bu korku dolu kaza anı ve sonrasındaki kurtarma çalışmaları etraftaki kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. (DHA)