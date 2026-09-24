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Halk TV Türkiye Yolda yürürken inşaata girdi, köpeği sopayla dövüp kaçtı! Soruşturma başlatıldı

Yolda yürürken inşaata girdi, köpeği sopayla dövüp kaçtı! Soruşturma başlatıldı

Adana’da bir kişinin inşaatta sakince yatan savunmasız köpeği önce kovalayıp ardından sopayla şiddet uyguladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüleri izleyen vatandaşların şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

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Yolda yürürken inşaata girdi, köpeği sopayla dövüp kaçtı! Soruşturma başlatıldı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde bir kişinin, inşaat alanında yatan savunmasız bir köpeğe sopayla saldırdığı anlar çevredeki bir binanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Mahalle sakinlerinin tepkisini çeken ve görüntülerin izlenmesi üzerine ortaya çıkan olayın ardından yetkililer harekete geçerek soruşturma başlattı.

HEMEN İNŞAATA YÖNELDİ

Olay, Sarıçam ilçesine bağlı Kepeztepe Mahallesi'nde yaşandı. Kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, yolda ilerlediği sırada aniden yolunu değiştirerek yakındaki bir inşaat alanına yöneldi. Şahsın, orada sakin halde yatan köpeğe doğru ilerlediği görüldü.

Yolda yürürken inşaata girdi, köpeği sopayla dövüp kaçtı! Soruşturma başlatıldı - Resim : 1

ÖNCE KOVALADI SONRA SOPAYLA SALDIRDI

Güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntülerde, saldırganın inşaattaki köpeği önce bir süre kovaladığı, ardından elinde bulunan sopayla hayvana acımasızca şiddet uyguladığı net bir şekilde yer aldı.

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VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen mahalle sakinleri ve vatandaşlar duruma büyük tepki gösterdi. Şiddet görüntülerinin ardından yapılan şikayetleri değerlendiren emniyet güçleri, köpeğe saldıran kimliği belirsiz şahsın yakalanması ve olayın aydınlatılması için adli soruşturma başlattı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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