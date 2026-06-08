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Adana'nın Yüreğir ilçesinde sıra dışı bir dolmuş yolculuğu yaşandı. Karataş Bulvarı üzerinde dolmuşa binen bir kadın, yanında pazar arabasına yerleştirdiği keçisiyle dikkat çekti.

Keçisini pazar arabasının içine oturtarak dolmuşa binen kadın, yolculuk boyunca hayvanın başını okşayıp sevdi. Sakin bir şekilde yolculuğunu sürdüren keçi de bulunduğu yerden hiç kıpırdamadı.

Dolmuştaki diğer yolcular bu sıra dışı yolculuğu cep telefonlarıyla görüntüledi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada ilgiyle karşılandı.

(DHA)