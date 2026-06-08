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Halk TV Türkiye Yolcuların ağzı açık kaldı: Keçisini pazar arabasına koyup minibüse bindi

Yolcuların ağzı açık kaldı: Keçisini pazar arabasına koyup minibüse bindi

Yüreğir'de dolmuşa pazar arabasındaki keçisiyle binen kadın, yol boyunca hayvanın başını okşayarak yolculuk etti. Diğer yolcular ilginç anları cep telefonuyla kaydetti.

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Adana'nın Yüreğir ilçesinde sıra dışı bir dolmuş yolculuğu yaşandı. Karataş Bulvarı üzerinde dolmuşa binen bir kadın, yanında pazar arabasına yerleştirdiği keçisiyle dikkat çekti.

Yolcuların ağzı açık kaldı: Keçisini pazar arabasına koyup minibüse bindi - Resim : 1

Keçisini pazar arabasının içine oturtarak dolmuşa binen kadın, yolculuk boyunca hayvanın başını okşayıp sevdi. Sakin bir şekilde yolculuğunu sürdüren keçi de bulunduğu yerden hiç kıpırdamadı.

Yolcuların ağzı açık kaldı: Keçisini pazar arabasına koyup minibüse bindi - Resim : 2

Dolmuştaki diğer yolcular bu sıra dışı yolculuğu cep telefonlarıyla görüntüledi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada ilgiyle karşılandı.

(DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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