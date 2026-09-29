Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Yolcu otobüsünün bagajından 40 kilo uyuşturucu çıktı

Yolcu otobüsünün bagajından 40 kilo uyuşturucu çıktı

Şanlıurfa'da durdurulan bir yolcu otobüsünün bagajında, valiz ve kutulara gizlenmiş 61 parça halinde 39 kilo 700 gram skunk ele geçirildi. Narkotik ekipleri uyuşturucuya el koyarken, otobüsteki bir şüpheli gözaltına alındı.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Yolcu otobüsünün bagajından 40 kilo uyuşturucu çıktı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine ve sevkiyatına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında kent güzergahındaki bir yolcu otobüsünü durdurdu. Güvenlik güçleri, araç içerisinde ve yolculara ait yüklerin bulunduğu bölümlerde kapsamlı denetim başlattı.

VALİZ VE KARTON KUTULARIN İÇİNDEN ÇIKTI

Polis ekiplerinin otobüsün bagaj bölümünde yaptığı detaylı arama sonucunda, yolculardan birine ait olduğu tespit edilen valiz ve karton kutular incelemeye alındı. Açılan kutu ve valizlerin içerisine gizlenmiş vaziyette, 61 parça halinde paketlenmiş toplam 39 kilo 700 gram skunk tipi uyuşturucu madde bulundu.

Sevkiyatın ortasında yakaladılar: 44 kilo yasaklı madde ele geçirildiSevkiyatın ortasında yakaladılar: 44 kilo yasaklı madde ele geçirildi

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA: İSMİ AÇIKLANMADI

Yolcu otobüsünün bagajında taşınan 39 kilo 700 gram uyuşturucu maddeye polis ekipleri tarafından el konuldu. Otobüste yolcu olarak bulunan ve taşınan paketlerin sahibi olduğu belirlenen bir şüpheli şahıs ise ekiplerce gözaltına alındı. Şüpheli, adli ve idari işlemleri yapılmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Şanlıurfa Uyuşturucu
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro