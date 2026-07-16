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Halk TV Türkiye Yolcu otobüsünden cephanelik çıktı

Yolcu otobüsünden cephanelik çıktı

İstanbul Tuzla'da polis ekiplerince durdurulan bir yolcu otobüsünün yedek yakıt deposuna gizlenmiş halde 120 adet ruhsatsız silah ve 120 şarjör ele geçirildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesine yönelik İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında, suç ağlarına teslim edilmek üzere yasa dışı silah sevkiyatı yapan yolcu otobüsü takibe alındı.

Yolcu otobüsünden cephanelik çıktı - Resim : 1

YAKIT DEPOSUNUN ARKASINDA ÖZEL ZULA

8 Temmuz tarihinde TEM Otoyolu Tuzla mevkiinde bulunan polis uygulama noktasında durdurulan otobüste detaylı bir arama gerçekleştirildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda, aracın yedek yakıt deposunun arkasına özel olarak dizayn edilmiş gizli bir bölme tespit edildi.

Yolcu otobüsünden cephanelik çıktı - Resim : 2

OTOBÜSE EL KONULDU, 4 KİŞİ TUTUKLANDI

Gizli bölmenin açılmasıyla birlikte, 120 adet ruhsatsız tabanca ile bu silahlara ait 120 şarjör ele geçirildi. Sevkiyatla bağlantılı olduğu tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alınırken, suçta kullanılan yolcu otobüsüne de emniyet güçlerince el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. (DHA)

Yolcu otobüsünden cephanelik çıktı - Resim : 3

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İstanbul Silah Polis Operasyon
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