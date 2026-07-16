Yolcu otobüsünden cephanelik çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesine yönelik İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında, suç ağlarına teslim edilmek üzere yasa dışı silah sevkiyatı yapan yolcu otobüsü takibe alındı.

YAKIT DEPOSUNUN ARKASINDA ÖZEL ZULA

8 Temmuz tarihinde TEM Otoyolu Tuzla mevkiinde bulunan polis uygulama noktasında durdurulan otobüste detaylı bir arama gerçekleştirildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda, aracın yedek yakıt deposunun arkasına özel olarak dizayn edilmiş gizli bir bölme tespit edildi.

OTOBÜSE EL KONULDU, 4 KİŞİ TUTUKLANDI

Gizli bölmenin açılmasıyla birlikte, 120 adet ruhsatsız tabanca ile bu silahlara ait 120 şarjör ele geçirildi. Sevkiyatla bağlantılı olduğu tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alınırken, suçta kullanılan yolcu otobüsüne de emniyet güçlerince el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. (DHA)