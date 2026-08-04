Yola sere serpe yatıp gelen araçlara bana mısın demedi! İstanbul'da bir garip olay

İstanbul'da gece saatlerinde kimliği henüz tespit edilemeyen bir kadın, cadde ortasında yüzüstü uzanarak trafiği durdurdu. Yoldan geçmeye çalışan sürücüler ile olayı evlerinden izleyen mahalle sakinleri, yolun ortasında hareketsiz yatan kadını görünce şaşkınlık yaşadı.

Olay anında sokağa giren otomobilin sürücüsü, yolun ortasında yatan kadını görünce aracını durdurdu. Uzun süre selektör yapıp korna çalarak kadının yolu açmasını bekleyen sürücü, kadının yerinden kalkmaması üzerine ilerleyemedi.

ARAÇTAN YOLA DÜŞTÜ İDDİASI

Asayiş Berkemal isimli sosyal medya hesabının paylaşımına göre, Olaya tanık olan bir kişi ise kadının önce bir aracın üzerinde bulunduğunu, ardından yola düştüğünü iddia etti.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

O anlar ise, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde; kadının yüzüstü yatarak araçlara aldırış etmediği anlar yer aldı.